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Reconocimiento mundial

La nueva distinción internacional a Julio Velarde ratifica que la independencia técnica y el mérito institucional son el mayor escudo del país ante la incertidumbre económica.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La reciente decisión de la revista “Global Finance” de otorgar por segunda vez la calificación máxima de A+ a Julio Velarde en su informe mundial de banqueros centrales del 2026 es motivo de orgullo y reflexión para el país. Anunciada durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Tailandia, esta distinción –que el presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) comparte en la cima con su par de Dinamarca, Christian Kettel Thomsen– evalúa en casi cien naciones el control inflacionario, la política de tasas de interés y la firmeza ante las presiones externas. Más que un galardón individual, representa el respaldo global a una conducción serena frente a un entorno internacional impredecible.

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