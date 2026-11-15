Horóscopo de hoy, domingo 15 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, domingo 15 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, domingo 15 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Amor: su fuerte encanto facilitará que surja el acercamiento que espera y estará irresistible. Salud: una molestia se aliviará. Sorpresa: gesto revelador.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Amor: dejará de lado la timidez y todos verán su gran desenvolvimiento; un romance se avecina. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: idea descabellada.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Amor: una intención crecerá y resultará que el menos imaginado comenzará a interesarle. Salud: hora de hacer más ejercicio. Sorpresa: silencio atronador.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Amor: expresará lo que desea con carácter y causará revuelo en la pareja y le responderán. Salud: verduras en la dieta, mejor. Sorpresa: compartirá un secreto.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Amor: momento sin discusiones ni reproches en la relación. Ideal otra etapa o nuevo comienzo. Salud: sumará cereales a la dieta. Sorpresa: viaje de ensueño.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Amor: desplegará su fuerte encanto ante cierta persona y surgirá la cita más esperada. Salud: lo alternativo no servirá. Sorpresa: llega alguien del pasado.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Amor: se reiterará un conflicto que cree superado y habrá resistencia a dialogar. Salud: una molestia será curada. Sorpresa: lo simple vence a lo complejo.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Amor: se avecina un romance con la persona más deseada, pero surgirán enredos. Salud: más gimnasia le hará bien. Sorpresa: gente imprudente.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Amor: propicio para romance o reconciliación y un nuevo comienzo ayudará. Salud: un dolor persistente cederá. Sorpresa: acierto inesperado.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Amor: no discutirá ni tendrá la última palabra, todo se trata de recuperar la calidez. Salud: una consulta será oportuna. Sorpresa: gracioso encuentro.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Amor: cuestionará un tema delicado en la relación y se abre un espacio de diálogo. Salud: iniciará ejercicios de fuerza. Sorpresa: hallazgo increíble.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Amor: en un encuentro conocerá a personas agradables y no tardará en enamorarse. Salud: el estrés ya no será un problema. Sorpresa: mentira piadosa.

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SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: PROTECTORA Y CARIÑOSA CON SU FAMILIA PERO AMA TENER SIEMPRE LA RAZÓN.

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