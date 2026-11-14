Horóscopo de hoy, sábado 14 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 14 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 14 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su tarea eficiente y precisa será la que lleve adelante un proyecto complicado. Amor: tendrá poca certeza en un encuentro, pero se hallará frente a una cálida persona.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: la falta de resultados positivos en el entorno no alterará sus planes y acelera. Amor: la persona más interesante le estará esperando y un encuentro agradable se producirá.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz no le interesará y preferirá una opción más segura. Amor: habrá algunos altibajos en la pareja pero con sinceridad remontará la situación difícil.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: nuevos proyectos o negocios complicarán a lo que ya tiene pero los integrará. Amor: un intercambio de regalos con alguien le llevará a experimentar una fuerte calidez.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: surgirán perspectivas muy alentadoras respecto del proyecto más trabajado. Amor: en la relación, le criticarán su actitud protectora pero no lo podrá evitar.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: con gran esfuerzo, superará dificultades y alcanzará las metas. Amor: la relación se verá opacada por malentendidos pero tendrá lucidez para sanar todo.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: su creatividad será elogiada ante un entorno que no está a la altura. Amor: sentirá que cuando cierta persona está cerca, los momentos se llenan de calidez.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: los resultados darán la pauta de que está haciendo bien las cosas. Amor: será acertado no hacer promesas ni asegurar lo imposible, todo se puede hablar.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: un cambio precipitado no será bien recibido en el entorno. Amor: la relación resultará fortalecida cuando le ponga límites a entrometidos.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: se avecina el logro más esperado y su recompensa aumentará. Amor: un encuentro fortuito hará que conozca a una bella y amable persona, difícil de hallar.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: no será buen momento para insistir en que siempre tiene la razón. Amor: un conflicto de vieja data se resolverá y la relación vivirá momentos románticos.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: su actitud paciente ayudará a poner todo en orden y el saldo será positivo. Amor: su talento para escuchar le convertirá en la persona más confiable; nuevo comienzo.

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SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: MUY CUMPLIDORA EN EL TRABAJO PERO MUESTRA TIMIDEZ EN CUESTIONES DE AMOR.

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