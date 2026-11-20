Para entender al Perú, se suele mirar hacia el poder, los tribunales y la política. Es una mirada imprescindible: fiscalizar y denunciar lo que no funciona son deberes irrenunciables del periodismo. Pero existe otra dimensión del país que rara vez alcanza las portadas y que pesa tanto como la primera: la de los ciudadanos que, sin reflectores ni presupuestos, mejoran la vida de quienes los rodean. Reconocerlos es comprender que la nación también se edifica desde abajo y en silencio.

La tercera edición de Peruanos que Suman, la campaña de El Comercio junto al Banco de Crédito del Perú, acaba de entregar una prueba contundente de ese caudal. Llegaron 3.397 nominaciones, un récord que supera todo lo registrado en ediciones previas y demuestra que la solidaridad y el ingenio están más extendidos de lo que el desaliento cotidiano permite suponer. Miles de historias de personas que identificaron una carencia en su entorno y optaron por actuar con los recursos a su alcance. A los periodistas de este Diario que recorrieron más de 20 regiones para conocerlas les bastó con escuchar.

De ese conjunto surgieron nueve finalistas y se premió a dos: Rómulo Zamora, agricultor de 79 años de Andahuaylas que llevó el riego tecnificado a más de ochenta familias, y Luis Miguel Zárate, el profesor de Casma que levantó desde cero un gimnasio de gimnasia artística para sus alumnas. Ambos confirman la misma lección: las transformaciones duraderas no siempre provienen de las instituciones que, con razón, reclamamos; sino de las personas que suman por un país mejor.

La búsqueda realizada al interior del país no es nueva para este Diario, que ya en los años 50 envió a sus reporteros a recorrer el territorio con El Plan Perú. Y es que hacer periodismo en el Perú obliga a mirar el país entero, no solo sus crisis. La denuncia y el reconocimiento no se oponen; se complementan. Una sociedad que únicamente castiga termina aprendiendo a temer, pero no necesariamente a construir. Una que además celebra a los suyos aprende a confiar en sí misma y a multiplicar aquello que honra.

Por eso el valor de esta campaña no radica solo en los premios, sino en la certeza que deja: lo mejor del Perú es su gente que busca sumar y eso no es una excepción, es una costumbre repartida por todo el país. Sigamos escuchando sus historias y compartiéndolas para que más compatriotas se inspiren y hagan de este país un lugar mejor.