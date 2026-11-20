Rómulo Zamora tiene 79 años, vive en el campo, en Talavera, distrito de la provincia de Andahuaylas, y su vocación de servicio lo llevó a liderar una iniciativa en beneficio de su comunidad. Hoy, además, es el ganador de la campaña Peruanos que Suman 2026, iniciativa social que busca identificar, visibilizar y reconocer a peruanos que, desde distintos ámbitos y muchas veces en contextos adversos, generan cambios concretos en sus comunidades y en el país.

Se trata de un agricultor y dirigente vecinal que se cansó de ver cómo el agua se perdía mientras sus vecinos tenían dificultades para regar sus terrenos. Por ello, decidió diseñar e impulsar un sistema de riego tecnificado que hoy beneficia a más de 100 familias. Su motivación nunca fue obtener un premio económico, alcanzar notoriedad o aparecer en los medios de comunicación, sino mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Como agricultor, entiende que sin agua no hay cosechas, alimentos ni futuro.

El último miércoles, durante la gala de premiación, compartió un emotivo discurso ante las autoridades de Credicorp y del BCP, directivos de El Comercio e invitados que se dieron cita en el hall principal del ‘Decano de la prensa nacional’. Además, brindó una entrevista en la que destacó, entre otros temas, la importancia de promover este tipo de campañas, que permiten descubrir y reconocer historias inspiradoras en todas las regiones del país.

- ¿Qué sintió cuando escuchó su nombre como ganador? ¿En quién pensó primero en ese momento?

Sentí una emoción enorme. De inmediato, mi familia y algunos integrantes de mi comunidad se enteraron. También nos llamaron los amigos de la universidad de mi hija para felicitarme. Ellos nos enviaron la fotografía de El Comercio y de la revista Somos, donde aparecí en un bonito cuadro para lucirlo en casa.

Además, tuve la oportunidad de salir en dos emisoras para contar mi historia y comunicarles a los oyentes que estábamos compitiendo por este hermoso premio. La gente se sumó y votó por mí.

- ¿Qué significa para usted este reconocimiento y cómo piensa aprovechar esta oportunidad para seguir ayudando a su comunidad?

Yo digo que este premio no me corresponde a mí, porque solo soy un medio. Le corresponde a todo el pueblo de Apurímac, que ha apostado por mí. Esa apuesta no puede ser en vano, tiene que dar frutos.

Estaremos al lado de las nuevas autoridades electas en enero, ya sea el gobernador regional, el alcalde provincial o los alcaldes distritales, para ayudarlos a formular proyectos de riego y buscar financiamiento. Este reconocimiento que recibo de Peruanos que Suman es una plataforma de presentación y de gestión.

Rómulo Zamora posando junto a su familia en la gala de premiación de Peruanos que Suman 2026. (Foto: Joel Alonzo - El Comercio)

- A lo largo de su trayectoria como agricultor y dirigente, ¿cuáles fueron las principales dificultades que tuvo que afrontar para sacar adelante sus proyectos de riego?

Mire, yo soy agricultor. Tengo más de 60 años en esta actividad, incluso un poco más. A lo largo de ese tiempo, he sufrido dificultades y las inclemencias del clima. El primer problema que afronté fue la sequía. Sin embargo, eso nos dio fuerzas para encontrar personas que pensaban como nosotros, como el doctor César Peralta, quien ya descansa en paz.

Comenzamos a tomar las riendas para impulsar los proyectos y solucionar el problema del agua. En su momento, ni las propias autoridades creían en nosotros, pero demostramos que era posible y conseguimos el financiamiento.

- Ahora que recibe un incentivo económico de S/30.000, ¿ha pensado en qué lo invertirá o a qué lo destinará?

Bueno, eso lo vamos a definir en familia más adelante, pero no descartamos que una parte, o incluso gran parte del premio, se invierta en la formulación de proyectos. Lo conversaremos en familia, porque también es un esfuerzo conjunto.

Detrás de este logro están la colaboración, el apoyo y el ánimo que me brindan mi esposa y mis hijos. Ellos me han alentado y ayudado a pensar y diseñar las estrategias sobre cómo debemos trabajar para obtener resultados.

- ¿Qué mensaje les daría a las personas que votaron por usted, incluso sin conocerlo personalmente, y que se identificaron con su iniciativa?

En primer lugar, quiero agradecerles y decirles que este triunfo no es mío. Yo soy un medio nada más. Hemos triunfado y, como artífice de este logro, no los voy a defraudar. Les retribuiré su confianza ayudando a gestionar proyectos de riego ante los gobiernos regional, provincial y municipal.

- ¿Qué opinión le merece que instituciones como el BCP y El Comercio promuevan iniciativas que permiten visibilizar historias como la suya?

Las dos instituciones son empresas líderes que han escrito la historia económica del Perú. Lo que están haciendo es fortalecer su compromiso social y económico, al dirigir su mirada hacia hombres anónimos que apuestan por la patria y darles visibilidad.

Es una gran iniciativa que seguirá permitiendo descubrir nuevas personalidades que se sumarán a este esfuerzo por construir un mejor Perú, para felicidad de todos los peruanos y peruanas.

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