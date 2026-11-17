Los candados para acceder a los ahorros previsionales y a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) podrían volver a abrirse si prosperan dos proyectos de ley presentados en el Congreso. Las iniciativas plantean nuevas liberaciones de recursos en un contexto marcado por la preocupación ante el impacto económico que podría generar el fenómeno de El Niño.

Una de las propuestas busca autorizar el retiro de hasta S/22.000 de los fondos de las AFP (Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD), bajo el argumento de brindar liquidez a las familias frente a una coyuntura de presiones inflacionarias asociadas al fenómeno climático.

La segunda iniciativa (Proyecto de Ley 799-2026-2031-CD) plantea extender hasta el 2028 la posibilidad de que los trabajadores formales dispongan del 100% de sus fondos de CTS, beneficio que, bajo la normativa vigente, permite retirar la totalidad de estos recursos hasta el cierre de este año.

Opiniones en contra

Frente a estas iniciativas, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que los retiros de fondos de AFP y CTS acumulan más de S/152.000 millones en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que nuevas propuestas legislativas para liberar estos recursos podrían debilitar aún más la protección económica de los trabajadores.

En el caso del sistema previsional, el gremio señaló que los ocho retiros extraordinarios aprobados entre 2020 y 2025 significaron la salida de aproximadamente S/140.000 millones, equivalentes al 13% del PBI. Asimismo, destacó que la participación de las AFP en los bonos soberanos pasó de 27% en 2019 a apenas 8% en 2025, lo que refleja una menor capacidad de estos inversionistas institucionales para financiar proyectos de largo plazo.

La situación también preocupa en el caso de la CTS. Entre setiembre de 2019 y setiembre de 2026, los depósitos por este concepto en el sistema financiero cayeron de S/20.934 millones a S/9.014 millones, una reducción de 57%, equivalente a casi S/12.000 millones.

“Resulta contradictorio promover el retiro de fondos destinados a enfrentar una eventual pérdida de empleo cuando una emergencia climática como el FEN podría incrementar precisamente la necesidad de contar con ese respaldo económico”, señaló el gremio.

En la misma línea, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y presidente de Hágase Instituto, calificó estos intentos de “despropósito” y cuestionó que el Congreso impulse nuevas liberaciones de recursos cuando aún existen pendientes como la reforma previsional.

“No hay justificación para que el Congreso continúe liquidando el ahorro previsional, cuando lo pendiente es la implementación de la reforma de pensiones que el propio Legislativo aprobó. El MEF ha priorizado acelerar la ejecución de la reforma, reconociendo que el sistema previsional aún no se recupera por los retiros aprobados previamente”, mencionó.

Además, recordó que, en los anteriores procesos de retiro, la mayoría de los afiliados que accedieron a sus fondos pertenecían a los segmentos de ingresos medios y altos. Parte de estos recursos se destinó al consumo y al pago de deudas, según la SBS.

Por su parte, Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, consideró que siempre habrá una justificación para disponer de estos ahorros. Sin embargo, sostuvo que eventos como el fenómeno de El Niño son coyunturales y no deberían utilizarse como argumento para liberar los fondos previsionales.

“Siempre habrá una excusa para contar con más dinero. Las necesidades son infinitas, pero, si por cualquier evento vamos a estar echando mano de nuestro chanchito, se perderá toda la disciplina financiera”, mencionó.

¿Qué debe hacer el Ejecutivo?

La CCL reiteró que atender los efectos de una emergencia climática exige medidas focalizadas y temporales que permitan apoyar a los sectores más afectados, sin comprometer la protección financiera futura de los trabajadores ni el ahorro necesario para sostener las pensiones.

En cuanto al papel del Ejecutivo, Castilla consideró que el Gobierno podría observar las autógrafas si las iniciativas legislativas avanzan. No obstante, advirtió que, pese a la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los cuestionamientos técnicos recogidos en informes del Banco Central de Reserva (BCRP) y la SBS, no existe un mecanismo de veto definitivo, pues el Congreso puede aprobar las medidas por insistencia.

“El factor que decide es la voluntad del Congreso de insistir. Para el Ejecutivo, lo más útil es llegar al debate con una alternativa focalizada para los afectados por El Niño y esa sería una de las motivaciones de la política contracíclica anunciada en términos de bonos focalizados a las poblaciones más vulnerables y, eventualmente, afectadas”, mencionó.

Asimismo, Castellanos consideró que esta coyuntura representa una oportunidad para que el Ejecutivo marque distancia de la posición que, a su juicio, han mantenido los gobiernos anteriores frente a los retiros extraordinarios.

“Sería una señal de seriedad (rechazar la medida). Además, probablemente los únicos beneficiados son gente que no necesita el dinero. En el caso de las AFP, quizás el 10% de los peruanos lograrían sacar dinero de sus fondos”, mencionó.