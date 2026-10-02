Serán hasta S/22.000 en tandas de 1 UIT (S/5.500) cada 30 días. Foto: Andina.
Serán hasta S/22.000 en tandas de 1 UIT (S/5.500) cada 30 días. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Se publicó el primer proyecto de retiro de AFP de este Congreso bicameral. Se conoce que el que sería el noveno retiro buscaría que todos los afiliados puedan sacar hasta 4 UIT (S/22.000) de sus cuentas individuales en el Sistema Privado de Pensiones.

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