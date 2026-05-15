Por Redacción EC

En el Perú, los retiros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han sido autorizados en distintos momentos a través de leyes aprobadas por el legislativo, principalmente en contextos de crisis económica como, por ejemplo, durante la pandemia. Y es que, el objetivo fue brindar liquidez inmediata a los ciudadanos nacionales. Si bien este mecanismo permite acceder al dinero en el corto plazo, también genera debate, ya que puede afectar el monto de la pensión futura del afiliado al reducir sus ahorros previsionales. Por ello, en esta oportunidad, miles de personas se mantienen a la expectativa ante el ingreso de un nuevo proyecto de ley al Congreso de la República que autoriza un retiro de hasta S/ 22 000 de los fondos privados. Esta iniciativa plantea restablecer el acceso “extraordinario” a los ahorros previsionales de la ciudadanía. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.