Por Redacción EC

En el Perú, los retiros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han sido autorizados en distintos momentos a través de leyes aprobadas por el Congreso de la República, principalmente en contextos de crisis económica como, por ejemplo, durante la pandemia. Y es que, el objetivo fue brindar liquidez inmediata a los ciudadanos nacionales. Si bien este mecanismo permite acceder a dinero en el corto plazo, también genera debate, ya que puede afectar el monto de la pensión futura del afiliado al reducir sus ahorros previsionales. En ese contexto, en los últimos días se ha venido especulando sobre una nueva medida que hace referencia a un retiro del fondo privado de pensiones. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la adecuación del marco normativo del sistema previsional peruano a través de un decreto supremo para cambiar ciertas disposiciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.