Horóscopo de HOY, martes 20 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una situación determinará un nuevo comienzo que superará los problemas. Amor: se avecina esa cita romántica tan esperada en la que sus expectativas se cumplen.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: empujará lo que está estancado e iniciará avances en proyectos o negocios. Amor: la estabilidad de la pareja crujirá si planea hacer cambios sin consultar o dialogar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ignorará las acciones maliciosas de rivales o colegas y el éxito continuará. Amor: menos palabras y más iniciativas concretas mejorarán una relación que sufre desgaste.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se dará una situación favorable que mejora ingresos y prepara para otra etapa. Amor: los asuntos domésticos no se descuidarán o la armonía lograda se tambaleará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un cambio de planes le sorprenderá sin planes pero se concentrará en evitar gastos. Amor: alguna actitud impulsiva podría causar heridas en la relación, pero lo reparará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien compartirá datos clave para decidir negocios o proyectos útiles. Amor: las habladurías de terceros provocarán roces en la pareja, pero serán superadas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: avanzará en proyectos o negocios que otros consideran complicados. Amor: las pequeñas atenciones en la pareja harán milagros para superar momentos difíciles.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas estarán demoradas por gente poco idónea o novatos. Amor: una situación concreta indicará lo negativo que es dejar todo librado al azar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: desechará una propuesta pero creará un proyecto de la nada. Amor: la persona que más le interesa se acercará y le invitará a un encuentro.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: no será buena idea mantener un bajo perfil sino mostrar su éxito. Amor: su encanto será un tesoro para esa persona que quiere acercarse a charlar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una situación complicada podría amenazar sus logros, pero la superará. Amor: un amable lugar del pasado será el disparador para volver a la calidez del inicio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: detectará que una actividad no reporta beneficios interesantes y lo arreglará. Amor: el compromiso en la relación crecerá por la dulce calidez y sugiere nueva etapa.

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