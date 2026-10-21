Un incendio de grandes proporciones afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en la región Puno, cerca de las islas de Los Uros. Las llamas avanzan en el sector Uros Chulluni y amenazan las viviendas de la comunidad, según un reporte de Canal N. Ante la emergencia, personal de la Marina de Guerra del Perú y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) se movilizó hacia la zona para apoyar las labores de control del fuego.

Durante su reporte desde la zona, Canal N mostró imágenes de la magnitud del incendio y advirtió sobre la proximidad de las llamas a las casas de los pobladores. El fuego se extiende a lo largo de los totorales cercanos a las islas de Los Uros, en un área donde las viviendas se encuentran próximas a la vegetación afectada.

“Las viviendas están en peligro”, alertó el medio durante la transmisión, al mostrar las llamas que avanzaban por el sector. Según el reporte, el incendio abarcaba cientos de metros y posiblemente una distancia mayor, aunque no se precisó la extensión exacta del área afectada. La cercanía del fuego a las casas incrementó la preocupación por el riesgo de que las llamas alcancen a la comunidad.

Marina de Guerra se dirige a la zona para controlar el fuego

El presidente de la comunidad de Los Uros fue quien comunicó a las autoridades sobre el siniestro. Tras recibir la alerta, personal de la Marina de Guerra acudió al lugar para realizar labores destinadas a contener el incendio y evitar que se propague hacia otras áreas. La emergencia también movilizó a efectivos de DICAPI, que llegaron para atender el incidente.

Durante su cobertura, Canal N informó que las patrulleras de la Marina de Guerra se dirigían hacia el sector para ayudar a los pobladores. Por su parte, el Ministerio de Defensa comunicó, a través de sus redes sociales, que la patrullera lacustre LP Ramis también se desplazó hacia los totorales para apoyar las acciones de control. Los trabajos para extinguir las llamas tomarían algunas horas más.

Incendio en la Reserva Nacional del Titicaca: Marina de Guerra acude para evitar que el fuego alcance Los Uros. Foto: Captura de video/RPP

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego y no se ha precisado la superficie total afectada. Las autoridades concentran sus esfuerzos en evitar que las llamas continúen extendiéndose y alcancen las viviendas cercanas. El incendio representa una amenaza para los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca y para el entorno natural del que dependen las comunidades locales.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el siniestro no dejó personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, la proximidad del fuego a las viviendas mantiene la preocupación en el sector Uros Chulluni. La emergencia ocurre en medio de otros reportes de incendios en la región Puno, mientras continúan las labores para controlar las llamas y reducir el riesgo para los pobladores.

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