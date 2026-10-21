Alerta en el lago Titicaca: incendio en los totorales de Los Uros amenaza viviendas de la comunidad. Foto: Captura de video/Canal N
Alerta en el lago Titicaca: incendio en los totorales de Los Uros amenaza viviendas de la comunidad. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Un incendio de grandes proporciones afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en la región Puno, cerca de las islas de Los Uros. Las llamas avanzan en el sector Uros Chulluni y amenazan las viviendas de la comunidad, según un reporte de Canal N. Ante la emergencia, personal de la Marina de Guerra del Perú y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) se movilizó hacia la zona para apoyar las labores de control del fuego.

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