Un fuerte incendio se registra la mañana de este domingo 22 de noviembre a la altura de la cuadra 5 del jirón Marañón en el distrito del Rímac, muy cerca de la Plaza de Acho.

De acuerdo a información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, son catorce las unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios que han sido desplegadas para atender la emergencia.

🚨 #LOÚLTIMO | Incendio se registra al costado de la Plaza de Acho. Siete unidades de los bomberos atienden la emergencia. https://t.co/U2RM7PNaA9 — Roger García (@Aderly) November 22, 2026

La Municipalidad de Lima, indicó que la emergencia afecta a cinco predios de uso comercial y uno destinado al reciclaje de cartón.

Asimismo, aseguró que coordina junto a Bomberos y Sedapal el apoyo hídrico y logístico. Tres cisternas de la comuna metropolitana están en el punto para abastecer de agua.

Vecinos y trabajadores de la zona tuvieron que sacar de inmediato sus pertenencias. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Vecinos y trabajadores de la zona tuvieron que sacar de inmediato sus pertenencias. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Vecinos y trabajadores de la zona tuvieron que sacar de inmediato sus pertenencias. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Vecinos y trabajadores de la zona tuvieron que sacar de inmediato sus pertenencias. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

De acuerdo con la información preliminar del sistema de emergencias de los bomberos, el siniestro fue reportado a las 7:21 a. m. en el jirón Marañón 590, en el Rímac .

La alerta fue clasificada como un incendio en estructuras, viviendas y material noble.

14 unidades del @cgbvpoficial trabajan en el #IncendioUrbano que se registra desde esta mañana en la cuadra 5 del jr. Marañón, distrito del #Rímac (Lima). Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y facilitar las ruta de evacuación. | @indeciperu https://t.co/FEboBzJdkH — COEN - INDECI (@COENPeru) November 22, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una columna de humo negro que se eleva sobre la zona, mientras los bomberos realizan labores para controlar las llamas.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas.