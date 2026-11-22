La Municipalidad de Lima, indicó que la emergencia afecta a cinco predios de uso comercial y uno destinado al reciclaje de cartón.
Asimismo, aseguró que coordina junto a Bomberos y Sedapal el apoyo hídrico y logístico. Tres cisternas de la comuna metropolitana están en el punto para abastecer de agua.
De acuerdo con la información preliminar del sistema de emergencias de los bomberos, el siniestro fue reportado a las 7:21 a. m. en el jirón Marañón 590, en el Rímac.
La alerta fue clasificada como un incendio en estructuras, viviendas y material noble.
14 unidades del @cgbvpoficial trabajan en el #IncendioUrbano que se registra desde esta mañana en la cuadra 5 del jr. Marañón, distrito del #Rímac (Lima). Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y facilitar las ruta de evacuación. | @indeciperu https://t.co/FEboBzJdkH
Imágenes difundidas en redes sociales muestran una columna de humo negro que se eleva sobre la zona, mientras los bomberos realizan labores para controlar las llamas.
Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas.
Reportan deslizamiento de tierra en la Costa Verde tras sismo de 6.7 en Junín | El Comercio
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