Las altas temperaturas en Lima vienen causando diversos efectos en los ciudadanos en un contexto en el que, según los especialistas, los valores podrían subir aún más en las próximas semanas y meses, rompiendo récord de varias décadas. Abraham Levy, director de la consultora Ambiental Andina, había señalado que uno de los efectos de El Fenómeno El Niño extraordinario es que la capital acumule más de 100 días con temperaturas superiores a los 30°C.

Las zonas más afectadas de Lima por las altas temperaturas

Rosario Julca, subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, señaló que los distritos de Lima en los que se presentarán temperaturas altas son los ubicados al norte y este de la capital, especialmente los más alejados del mar.

“En los últimos días se han alcanzado valores de hasta 33°C, principalmente en los distritos de Lima norte, como Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, Los Olivos y Comas; y Lima este, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho. Mientras que en Lima centro y Lima sur se han presentado valores cercanos a los 30°C. En los distritos más cercanos al litoral costero, como el Callao, se ha llegado a valores que fluctúan entre los 29°C y 30°C”, aseveró la especialista a El Comercio.

“No estamos en un año normal, estamos en un contexto de la presencia del Fenómeno El Niño extraordinario, que ya tuvo su influencia en el invierno, ya que hemos tenido un invierno cálido, seguimos con una primavera con temperaturas altas y para el verano se prevé que este incremento de temperatura persista”, agregó.

Incluso, señaló que la temperatura podría llegar a los 36°C, superando los valores alcanzados en el verano de 1998, cuando ocurrió un Fenómeno El Niño de gran magnitud. La sensación térmica haría que ese pronóstico aumente.

“Hay que recordar que todavía estamos en la estación de la primavera y no se descarta que en los próximos meses, en enero y febrero, durante la estación de verano, se llegue a valores cercanos a los 36°C, principalmente en los distritos de Lima norte y Lima este”, precisó.

Senamhi advierte sobre temperaturas extremas y alta radiación UV en Lima. (Foto: Andina)

Julca indicó que no solo se están batiendo récord en temperatura diurna, ya que en la temperatura nocturna se han alcanzado registros, en los últimos días, de 4°C o 5°C por encima de los valores habituales.

“Estamos presentamos temperaturas nocturnas altas con valores de 24°C y 25°C, que son altas para la primavera. Esto influenciado directamente por la temperatura del mar, ya que tenemos un mar cálido actualmente”, puntualizó.

Temen que altas temperaturas aceleren propagación del dengue en SJL

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, advirtió que una de las consecuencias de las constantes lluvias y de las altas temperaturas, como parte del Fenómeno El Niño, es la aparición de los casos de dengue.

“Nos preocupa mucho (el tema de las altas temperaturas). Hay otro fenómeno que se puede desencadenar: el dengue. Se han registrado algunos casos de dengue y que podrían aumentar en la medida que el calor se intensifique, haya garúas o que las personas no tengan cuidado con las aguas empozadas”, afirmó.

“Hay que recordar que San Juan de Lurigancho tiene el 40% de la población sin servicios básicos y la única manera que tienen de surtirse es mediante pozos, tanques, baldes, los cuales, si no están bien cuidados, desatan el dengue, tal como hemos visto el año pasado”, agregó.

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho. (Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho)

Por ello, consideró que corresponde que se realice un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y el municipio distrital para realizar trabajos preventivos ante la ola de calor que se avecina.

No obstante, advirtió que, pese a la difícil situación que podría afrontar San Juan de Lurigancho por los efectos del Fenómeno El Niño, el distrito aún no cuenta con un hospital de alta complejidad. Incluso, hizo hincapié en que varias postas de SJL se encuentran ubicadas en el cauce de varias quebradas, por lo que están expuestas a ser afectadas en caso de huaico.

Por ello, pidió al Gobierno una transferencia de recursos, para así combatir el dengue, la ola de calor y los efectos de las lluvias. Enfatizó que los principales afectados con las altas temperaturas son los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Piden adelantar fin de las clases escolares y universitarias

Diego Uceda, alcalde de La Molina, planteó a las autoridades educativas adelantar el fin de las clases escolares y universitarias debido a las altas temperaturas que se registrarán en Lima por el Fenómeno El Niño.

En diálogo con El Comercio, Uceda fundamentó su propuesta en que La Molina alberga a 12 sedes universitarias, 54 centros educativos privados y 16 colegios estatales. “Al distrito entran un promedio de 180 mil educandos de lunes a viernes”, indicó.

“El Gobierno debería tomar una decisión. Si hay una ola de calor en Lima este, como La Molina, Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, que acaben sus clases en la primera semana de diciembre”, indicó.

Remarcó que algunos de esos inmuebles estatales no cuentan con un adecuado sistema de ventilación ni aire acondicionado, por lo que pronosticó que podrían causar efectos en sus alumnos debido al intenso calor.

No obstante, recordó que La Molina tiene 217 parques en buen estado y cuenta con un parque ecológico de 200 hectáreas, por lo que lo consideró que es “el distrito verde más importante de Lima”. Por ello, indicó que los vecinos pueden acudir a las áreas verdes en caso necesiten de sombra y ventilación.

Alcalde de La Molina, Diego Uceda. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTA

Además, remarcó que las personas de la tercera edad deben acudir a un centro integral del adulto mayor, que puede atender a 500 ciudadanos, y cuenta con 11 sedes descentralizadas.

Uceda informó que coordina de manera permanente con los alcaldes de la Mancomunidad Municipal de Lima este para adoptar medidas ante los efectos del Fenómeno El Niño. Incluso, indicó que en su gestión se han contratado dos meteorólogos y tres geógrafos para monitorear el clima.

Se está priorizando el tema de las lluvias

Sergio Najar, gerente de la Mancomunidad Municipal de Lima, que agrupa a Ate, Chaclacayo, El Agustino, La Molina, Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Surco, indicó a El Comercio que actualmente las autoridades del Poder Ejecutivo están más centradas en el tema de los efectos de las lluvias antes que en el caso de las temperaturas extremas. Incluso, recordó que la declaratoria del estado de emergencia en algunas localidades es solo por fuertes precipitaciones.

Advirtió que la ola de calor se presentaría en casi todos los distritos de Lima este. Remarcó que las zonas más vulnerables son las de menos recursos económicos, ya que cuentan con viviendas precarias y sin servicios básicos. Por ello, planteó la implementación de espacios seguros y puntos de hidratación.

Surco establece puntos de hidratación y despliega ambulancias por altas temperaturas

Los principales riesgos que se presentan en Surco, a consecuencia de las lluvias y las altas temperaturas asociadas al Fenómeno El Niño, son la aparición de enfermedades como el dengue y la leptospirosis, indicó el alcalde distrital Carlos Bruce a El Comercio.

Por ese motivo, se han desplegado brigadas para fumigar parques y espacios públicos, pero la labor continuará donde haya agua empozada a consecuencia de las precipitaciones, señaló Bruce.

También se han efectuado campañas de vacunación a las mascotas contra la leptospirosis, a fin de evitar la propagación de dicha enfermedad en un escenario de agua empozada que ha entrado en contacto con la orina de roedores.

Carlos Bruce, alcalde de Surco.

Además, Bruce informó que se entregarán calaminas a las familias cuyos techos de sus viviendas se dañen por las lloviznas y así puedan soportar las altas temperaturas y precipitaciones.

Recordó que Surco cuenta con 14 clubes del vecino para albergar a los adultos mayores y que se han desplegado cuatro ambulancias para atender cualquier emergencia médica. “En cada local estamos poniendo islas de hidratación para que cualquier adulto mayor que tenga un golpe de calor pueda acudir y recuperarse”, refirió.

EsSalud recomendó especial cuidado con personas vulnerables ante ola de calor

La doctora Giuliana Nieto, dermatóloga del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud, aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., horas de mayor radiación UV.

Indicó que, cuando sea necesario salir de casa, es importante utilizar protector solar con factor de protección superior a 50, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV para proteger las zonas expuestas.

Pidió tener especial cuidado con las personas vulnerables. “Es fundamental no abrigar en exceso a los niños ni a los adultos mayores. Debemos vestirlos con prendas ligeras de algodón y evitar por completo la exposición directa al sol en menores de dos años”, señaló la especialista.

Agregó que, en el caso de los niños pequeños, los baños deben ser rápidos y pueden repetirse durante el día para retirar el sudor y refrescar la piel.

En el caso de los adultos mayores, especialmente aquellos que permanecen en cama, el aseo debe ser cuidadoso y periódico. También consideró importante mantener las habitaciones ventiladas para reducir la sudoración excesiva y evitar que la humedad favorezca lesiones en la piel.