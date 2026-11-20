Ante los cuestionamientos del municipio de Miraflores sobre una supuesta sobreexplotación comercial de los terrenos que se pretenden ganar al mar en el Circuito de Playas, a través de un nuevo Plan Maestro de Desarrollo para la Costa Verde, la Municipalidad de Lima negó esa posibilidad y aclaró que, en dicho documento, se “prioriza la seguridad, la recuperación de playas públicas, la protección del paisaje y el desarrollo ordenado” de este espacio de la ciudad.

“La prioridad del plan maestro es la protección, seguridad y recuperación del espacio público. El turismo y la actividad comercial son componentes complementarios que deben desarrollarse de manera ordenada y bajo condiciones específicas, sin desplazar el carácter público del litoral”, precisó la MML en un comunicado enviado a El Comercio.

Por ello, aclaró que el componente comercial y turístico se concentra en zonas específicas, pues “el objetivo es generar actividad económica durante todo el año y promover mecanismos de retribución que contribuyan al mantenimiento, la seguridad, la limpieza y la recuperación ambiental del litoral”.

Resaltó que se contempla una mayor protección y seguridad de los acantilados ante sismos y tsunamis. “Incorpora una estrategia integral para intervenir las 41 zonas críticas identificadas, que comprenden 306.81 hectáreas. Establece un retiro mínimo de seguridad de seis metros desde el borde superior, exige obras de estabilización antes de habilitar nuevos accesos e incorpora áreas de evacuación vertical y plataformas de refugio ante tsunamis”, indicó.

Enfatizó que se proyecta ampliar la superficie de playas de 48.29 a 165.16 hectáreas al 2040 con obras marinas certificadas y reforzar la protección de los acantilados, parques, malecones y espacios públicos. Aseguró que, en conjunto, las áreas de paisaje y recreación pública crecerán de 344.38 a 491.89 hectáreas en 14 años.

La Municipalidad de Lima señaló que el componente comercial y turístico se concentra en zonas específicas. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

En cuanto a la movilidad y conexión de la ciudad con la playa, en el plan -según la MML- se propone ampliar de 15 a 28 los puentes peatonales, incorporar criterios de accesibilidad universal y evaluar sistemas de transporte vertical, como teleféricos o funiculares, para facilitar el acceso desde la ciudad hacia las playas (bicicletas públicas hacia La Herradura y La Chira), y rutas expresas de transporte público hacia el aeropuerto y la red metropolitana.

Sobre el caso de Miraflores

La Municipalidad de Lima refirió que el plan maestro “no plantea una ocupación indiscriminada del litoral de Miraflores”, pues indicó que, por el contrario, incorpora medidas de protección del paisaje, seguridad de los acantilados y ordenamiento de las actividades urbanas. “Las propuestas comerciales y de movilidad están sujetas a zonas delimitadas, parámetros urbanísticos y evaluaciones técnicas”, sostuvo.

Respecto a la posición de Miraflores de que el proyecto permitiría ocupar comercialmente hasta el 50% de las áreas existentes y de los terrenos ganados al mar, la MML respondió que esa interpretación generaliza un parámetro urbanístico que corresponde únicamente a determinadas zonas y no representa la propuesta integral del plan maestro.

“Recalcamos que el plan no permite ocupar comercialmente la mitad de la Costa Verde ni la mitad de las tierras ganadas al mar. El parámetro del 50% no se aplica a toda la Costa Verde”, indicó.

“La exigencia de mantener un mínimo de 50% de área libre corresponde exclusivamente a las microzonas Zona de Tratamiento 1-A y a los lotes comprendidos en los usos regulados correspondientes. No se aplica a la totalidad del litoral, ni a las playas, parques o acantilados”, agregó.

Algunas playas de la Costa Verde no son aptas para bañistas. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Explicó que la actividad comercial está delimitada y regulada, ya que los acantilados, parques de la corona, malecones, playas y parques de la plataforma baja mantienen su condición de espacios públicos y paisajísticos protegidos.

La opinión del especialista

Jorge Valcárcel Ruiz, arquitecto urbanista y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), indicó que es necesario un nuevo plan de desarrollo para la Costa Verde, ya que se convertirá en “un instrumento de gestión territorial” de un sector que no ha estado completamente conectado a la ciudad.

En diálogo con El Comercio, el experto indicó que la propuesta del IMP contiene 10 polos estructurantes ubicados a lo largo del Circuito de Playas y que se articulan entre sí. Explicó que cada polo está diseñado como una unidad territorial que integrarán diversos espacios y actividades, como restaurantes, hoteles, zonas culturales, tiendas para turistas, entre otras.

“Cada polo es una especie de unidad territorial independiente que tendrá su propia infraestructura, sus espacios públicos, sus servicios y sus dinámicas y que están planteados con base a un eje metropolitano”, indicó Valcárcel.

“Se plantean estos nuevos núcleos o nodos, que le llaman polos estructurantes, en lugares estratégicos donde se toma en consideración la accesibilidad, como punto de llegada y de conexión, de la ciudad desde la parte superior de la Costa Verde”, agregó.

Destacó que en el plan se contemple proyectos integración de la ciudad con la Costa Verde, como el teleférico y las escaleras. “Esta conexión será importante en el sentido de articular y vincular más la ciudad con la playa, ya que actualmente está un poco restringida o limitada por los pocos puentes y no hay muchas actividades recreativas, de infraestructura y de servicio público y privado”, refirió.