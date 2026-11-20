El nuevo plan busca reemplazar al original de 1995 y que debía estar vigente hasta el 2010, pero que aún no se ha actualizado. En el 2022, la MML promovió la implementación de un plan hacia el 2032, incluso se contó con la participación de colegios profesionales, ministerios y especialistas, pero no se concretó el proyecto.

La Costa Verde está a cargo de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), el cual es un órgano descentralizado de la Municipalidad de Lima. Su Consejo Directivo está conformado por los alcaldes de los seis distritos con salida al litoral, como Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena y San Miguel, así como por un representante de Invermet y el presidente de la entidad.

El Reglamento de Zonificación del nuevo Plan Maestro de la Costa Verde contempla espacios destinados al desarrollo de actividades comerciales, turísticas y recreativas. Una de las categorías es la Zona de Tratamiento 1A (ZTR-1A), ubicada en la plataforma inferior, en franjas de hasta 150 metros a cada lado de los ejes denominados polos estructurantes. En estas áreas se considera la instalación de restaurantes, cafeterías, tiendas comerciales, centros culturales y espacios deportivos mediante concesiones.

La propuesta también contempla la Zona de Tratamiento 1C (ZTR-1C), correspondiente a los taludes y laderas de la Costa Verde. En estos sectores se permiten, bajo determinadas condiciones, actividades comerciales, establecimientos de alojamiento, servicios de alimentación, miradores y equipamientos turísticos.

Plan Maestro de Desarrollo para la Costa Verde. (Foto: Instituto Metropolitano de Planificación)

La posición de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores rechazó la propuesta del nuevo Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde debido a que, según consideró, implica una mayor explotación comercial de las playas, como Los Delfines, Pampilla II, Estrella y Redondo I, así como la construcción de inmuebles de gran altura y ejecución de proyectos viales que afectarían áreas verdes y espacios del distrito,

José Oviedo Lira, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, explicó a El Comercio que la propuesta del IMP busca que, de los terrenos ganados al mar a través de espigones en las playas de su sector, se destine hasta un 50% a proyectos comerciales.

“En la propuesta del IMP lo que se pretende hacer es una sobreexplotación del espacio público de Miraflores porque en el área sur, donde están las playas Estrella y Redondo 1, de las aproximadamente siete hectáreas que se ganen al mar, casi el 38% son para explotación comercial vía enormes terrenos para centros comerciales y ponen parámetros de grandes alturas y gran densidad”, manifestó el funcionario.

“En la zona norte pretenden poner una suma de terrenos comerciales que llegan directamente a la playa y que tienen una extensión de 14 hectáreas de las 30 que se ganarían al mar, es decir, cerca del 50%”, agregó.

Además, recordó que Miraflores tiene una costa de una extensión de 4.7 kilómetros, pero que cerca de 2.2 kilómetros están bloqueados con una reserva acuática de rompientes por una resolución de la Dirección de Capitanías y Puerto (Dicapi) de la Marina. “El área entre las playas Redondo 2 y Tres Picos no se puede tocar porque se protege la ola para el surf. Entonces, solo son útiles la zona sur y zona norte”, remarcó.

El proyecto plantea ganar terreno al mar de la Costa Verde. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

También cuestionó que la propuesta del IMP para la Costa Verde contenga proyectos viales, dos viaductos elevados y una rampa de subida hacia la Av. José Pardo, que no solucionarán la congestión vehicular en calles aledañas a los malecones y afectarán las áreas verdes.

“El plan tiene un componente vial que también resulta injustificable técnicamente porque plantea hacer un doble viaducto elevado frente al mar (de la Av. José Pardo a Bajada de Baños), pero la congestión vial no es por la capacidad de la autopista (de la Costa Verde), sino es porque la parte de arriba de la ciudad no tiene capacidad para recibir ese tránsito”, aseveró.

“Quieren hacer un acceso innecesario en la Av. Pardo, que incluye rampa de 900 metros de largo, algo parecido a la bajada Marbella, pero lo que harán es destruir el paisaje de los dos kilómetros centrales del distrito para hacer rampas de subida. Se pretende hacer un acceso vial para que haya igualmente enormes colas de subida, y esa subida destruirá los parques Grau, Juventud, Chino”, agregó.

Criticó que solo se haya dispuesto un plazo limitado de 30 días calendario para que la ciudadanía exprese sus observaciones sobre el mencionado, pese a que se trata de un documento que contiene más de 4 mil folios y abarca puntos muy especializados.

No obstante, según indicó, Miraflores hizo una contrapropuesta que establece, entre otros temas, que las nuevas edificaciones se ubiquen exclusivamente en terrenos ganados al mar, pero solo con una ocupación máxima del 20%.

“Nuestra propuesta es que no se construyan en los acantilados, que no se construya en las áreas existentes de la playa. Y si se edifica algún tipo de servicio, debería ser semejante a los muelles de Santa Mónica o San Francisco (Estados Unidos) con edificaciones de no más de dos pisos y con servicios turísticos comerciales, pero no enormes centros comerciales, y solo en las nuevas áreas ganadas al mar y no más en 20%”, anotó.

Oviedo Lira cuestionó la forma cómo se ha generado el Plan Maestro para la Costa Verde, pues indicó que dicho informe es producto de un convenio firmado entre la Presidencia de la Autoridad del Proyecto Costa Verde y el IMP y que se financió con una transferencia de fondos del Concejo Metropolitano, pero sin la conformidad del Consejo Directivo de la APCV.

Barranco defiende sus acantilados

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, indicó que su gestión no permitirá que en la propuesta de actualización del plan de desarrollo para la Costa Verde se incluyan construcciones en las playas y acantilados.

“Nuestra posición respecto a la actualización del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 2026 al 2040, en lo que a Barranco corresponde, es la recuperación de espacios públicos, como nuestras playas y otros espacios, para el esparcimiento y la actividad libre de nuestros vecinos”, refirió la autoridad local.

“No vamos a permitir que en esta propuesta de actualización del plan se incluyan construcciones en las playas y acantilados, esto en concordancia con la opinión de nuestros vecinos, que piden que estos espacios sigan siendo intangibles”, agregó.

“Estamos enviando, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, un documento dirigido al Instituto Metropolitano de Planificación solicitando la aclaración y, si cabe el caso, la rectificación necesaria, de manera que quede claro que en Barranco sus acantilados son y seguirán manteniendo su intangibilidad”, puntualizó.

Vargas advirtió que los espacios que por años no han permitido la recuperación y el libre uso de las playas de Barranco “no tendrán cabida”.

No obstante, sí se mostró de acuerdo en los planes que contemplen, por ejemplo, la construcción de espigones que permitan el arenado en el espacio del litoral que corresponde a su distrito

En San Isidro

Salvador Heresi, regidor electo de San Isidro, indicó que en el plan para la Costa Verde se plantea especializar a dicho distrito en negocios, convenciones, hotelería corporativa y hoteles premium, pese a que solo tiene 800 metros de litoral.

“Manifiesto mi firme oposición a que estas actividades comerciales y hoteleras puedan extenderse a nuestro frente costero. San Isidro ya es uno de los principales centros financieros y empresariales de Lima. Recibe diariamente una enorme población flotante y soporta una intensa congestión vehicular, contaminación sonora y presión urbana”, indicó el también exalcalde de San Miguel.

“Defenderé que la totalidad de nuestro frente costero sea protegida como Zona de Recreación Pública (ZRP), excluyendo hoteles, centros comerciales, centros de convenciones y otras actividades incompatibles con su carácter recreativo, ambiental y paisajístico”, agregó.

La respuesta de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima indicó que el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde incorpora una visión metropolitana de largo plazo que “prioriza la seguridad, la recuperación de playas públicas, la protección del paisaje y el desarrollo ordenado” de este espacio de la ciudad.

“La prioridad del plan maestro es la protección, seguridad y recuperación del espacio público. El turismo y la actividad comercial son componentes complementarios que deben desarrollarse de manera ordenada y bajo condiciones específicas, sin desplazar el carácter público del litoral”, precisó la MML en un comunicado enviado a El Comercio.

Por ello, aclaró que el componente comercial y turístico se concentra en zonas específicas, pues “el objetivo es generar actividad económica durante todo el año y promover mecanismos de retribución que contribuyan al mantenimiento, la seguridad, la limpieza y la recuperación ambiental del litoral”.

Resaltó que se contempla una mayor protección y seguridad de los acantilados ante sismos y tsunamis. “Incorpora una estrategia integral para intervenir las 41 zonas críticas identificadas, que comprenden 306.81 hectáreas. Establece un retiro mínimo de seguridad de seis metros desde el borde superior, exige obras de estabilización antes de habilitar nuevos accesos e incorpora áreas de evacuación vertical y plataformas de refugio ante tsunamis”, indicó.

Algunas playas de la Costa Verde no son aptas para bañistas. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Enfatizó que se proyecta ampliar la superficie de playas de 48.29 a 165.16 hectáreas al 2040 con obras marinas certificadas y reforzar la protección de los acantilados, parques, malecones y espacios públicos. Aseguró que, en conjunto, las áreas de paisaje y recreación pública crecerán de 344.38 a 491.89 hectáreas en 14 años.

En cuanto a la movilidad y conexión de la ciudad con la playa, en el plan -según la MML- se propone ampliar de 15 a 28 los puentes peatonales, incorporar criterios de accesibilidad universal y evaluar sistemas de transporte vertical, como teleféricos o funiculares, para facilitar el acceso desde la ciudad hacia las playas (bicicletas públicas hacia La Herradura y La Chira), y rutas expresas de transporte público hacia el aeropuerto y la red metropolitana.

Sobre el caso de Miraflores

La Municipalidad de Lima refirió que el plan maestro “no plantea una ocupación indiscriminada del litoral de Miraflores”, pues indicó que, por el contrario, incorpora medidas de protección del paisaje, seguridad de los acantilados y ordenamiento de las actividades urbanas. “Las propuestas comerciales y de movilidad están sujetas a zonas delimitadas, parámetros urbanísticos y evaluaciones técnicas”, sostuvo.

Respecto a la posición de Miraflores de que el proyecto permitiría ocupar comercialmente hasta el 50 % de las áreas existentes y de los terrenos ganados al mar, la MML respondió que esa interpretación generaliza un parámetro urbanístico que corresponde únicamente a determinadas zonas y no representa la propuesta integral del plan maestro.

“Recalcamos que el plan no permite ocupar comercialmente la mitad de la Costa Verde ni la mitad de las tierras ganadas al mar. El parámetro del 50% no se aplica a toda la Costa Verde”, indicó.

“La exigencia de mantener un mínimo de 50% de área libre corresponde exclusivamente a las microzonas Zona de Tratamiento 1-A y a los lotes comprendidos en los usos regulados correspondientes. No se aplica a la totalidad del litoral, ni a las playas, parques o acantilados”, agregó.

Explicó que la actividad comercial está delimitada y regulada, ya que los acantilados, parques de la corona, malecones, playas y parques de la plataforma baja mantienen su condición de espacios públicos y paisajísticos protegidos.

Miraflores ha puesto reparos al nuevo Plan Maestro de Desarrollo para la Costa Verde. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

“La actividad comercial se plantea en zonas específicas, principalmente en las microzonas de la Zona de Tratamiento 1-A (ubicado en la plataforma inferior), correspondientes a franjas de hasta 150 metros a cada lado del eje de los polos estructurantes. Estas áreas tienen parámetros de ocupación y exigencias de área libre”, afirmó.

Asimismo, aseguró que se respeta que Miraflores mantenga la propiedad del terreno y la competencia exclusiva para otorgar licencias de edificación.

En cuanto a los proyectos viales, la MML explicó que buscan mejorar la conectividad y el acceso al mar. Entre ellos se encuentra, según indicó, la propuesta de conexión con la avenida Angamos mediante una vía arterial de 1.5 kilómetros, además de alternativas de transporte público y ampliación de puentes peatonales.

“Las observaciones formuladas por Miraflores sobre el trazo de la subida a la avenida José Pardo, los viaductos elevados y la reserva para la Línea 6 del Metro forman parte de los aspectos que deben continuar evaluándose en las mesas técnicas”, precisó.

Señaló que la propuesta de Miraflores de establecer un límite de ocupación del 20% en futuros terrenos ganados al mar “constituye un aporte valioso” que puede ser analizado en las mesas técnicas antes de la aprobación definitiva.

Trabajo de elaboración de la propuesta

La Municipalidad de Lima explicó que, durante aproximadamente un año, el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) trabajaron en la formulación de la nueva visión de desarrollo del litoral y sus principales lineamientos.

“Entre junio y septiembre de 2026 se desarrollaron once espacios participativos, entre ellos tres mesas técnicas interinstitucionales y reuniones de trabajo. También se constituyó una Mesa Técnica Metropolitana e Interdistrital con representantes de las áreas de desarrollo urbano y ambiental de los seis distritos ribereños: San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. En esta etapa se recogieron aportes y propuestas de los municipios. Cuatro distritos participaron en el desarrollo de propuestas técnicas; San Miguel no participó y Miraflores no presentó propuestas en las mesas de trabajo”, argumentó.

Detalló que, del 16 de octubre al 14 de noviembre de 2026, la propuesta fue sometida a exhibición pública durante 30 días calendario, con el propósito de recibir observaciones de las municipalidades, organizaciones y ciudadanía. Sin embargo, precisó que el proceso aún no ha concluido y que el plan no se impondrá de manera unilateral.

“Actualmente, el IMP evalúa técnicamente las observaciones y contrapropuestas recibidas. Asimismo, aunque Miraflores ha considerado que los plazos de elaboración y consulta fueron acotados, estos se enmarcaron en los procedimientos establecidos por la normativa urbana”, puntualizó.

“El procedimiento contempla dos instancias de aprobación: primero, el Consejo Directivo de la APCV, donde los seis distritos ribereños tienen representación; y posteriormente, el Concejo Metropolitano de Lima, mediante ordenanza”, agregó.

Destacan que el plan contemple una mayor integración de la ciudad con la Costa Verde

Jorge Valcárcel Ruiz, arquitecto urbanista y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), indicó que es necesario un nuevo plan de desarrollo para la Costa Verde, ya que se convertirá en “un instrumento de gestión territorial” de un sector que no ha estado completamente conectado a la ciudad,

En diálogo con El Comercio, el experto indicó que la propuesta del IMP contiene 10 polos estructurantes ubicados a lo largo del Circuito de Playas y que se articulan entre sí. Explicó que cada polo está diseñado como una unidad territorial que integrarán diversos espacios y actividades, como restaurantes, hoteles, zonas culturales, tiendas para turistas, entre otras.

“Cada polo es una especie de unidad territorial independiente que tendrá su propia infraestructura, sus espacios públicos, sus servicios y sus dinámicas y que están planteados con base a un eje metropolitano”, indicó Valcárcel.

“Se plantean estos nuevos núcleos o nodos, que le llaman polos estructurantes, en lugares estratégicos donde se toma en consideración la accesibilidad, como punto de llegada y de conexión, de la ciudad desde la parte superior de la Costa Verde”, agregó.

Destacó que en el plan se contemple proyectos integración de la ciudad con la Costa Verde, como el teleférico y las escaleras. “Esta conexión será importante en el sentido de articular y vincular más la ciudad con la playa, ya que actualmente está un poco restringida o limitada por los pocos puentes y no hay muchas actividades recreativas, de infraestructura y de servicio público y privado”, refirió.

Plan Maestro de Desarrollo para la Costa Verde

Valcárcel resaltó que se haga énfasis en la seguridad en el manejo de la Costa Verde tanto al borde del litoral, los acantilados, la parte baja y las futuras partes ganadas al mar, pues se propone “una consolidación geotécnica del acantilado a través de drenajes”.

Respecto a las estructuras que se construirán en las playas para ganar terreno al mar, el especialista consideró importante su implementación, como en el caso de Holanda, pues recordó que las playas de la Costa Verde son, en su mayoría, artificiales. “San Isidro y Magdalena, con el pasar del tiempo, han ido perdiendo playas, el mar ha ido ganando el litoral”, afirmó.

Remarcó que es necesario que en la gestión de la Costa Verde se integre al Callao, ya que también forma del litoral limeño, ya que existe una conexión vial entre la capital y la ciudad chalaca, además que en esta última localidad se ubican el puerto y el aeropuerto.

No obstante, Valcárcel cuestionó que el plazo que duró la elaboración del plan no fue el adecuado y que los objetivos establecidos hacia el 2040 resultan “ambiciosos”.

El temor del vecino

Un nuevo plan para la Costa Verde tendrá consecuencias para los vecinos y las personas que visitan o laboran en ese sector costero. Juan Miguel, quien es un joven que promueve el deporte en las playas de Miraflores y Barranco hace más de 15 años, pidió -en conversación con este Diario- una mayor difusión de lo que pretenden hacer las autoridades en el Circuito de Playas, en vista de lo ocurrido en Barranco.

Recordó que hace más de 15 años se entregó al sector privado terrenos de la playa Las Cascadas para implementar un boulevar, pero que fue cerrado por no cumplir con las normas establecidas. También hizo referencia al caso del centro comercial que se pretendía construir en la playa Las Sombrillas, tras una concesión otorgada en el 2005.

Juan Miguel se mostró a favor de ganar terreno al mar a través de espigones, ya que las playas han perdido espacio y están cerca de la pista, incluso la marea ha afectado la ciclovía, pero pidió que la Costa Verde no pierda su carácter de espacio público y que los inmuebles que se construyan sean de servicio o de complemento a la experiencia de los visitantes o turistas. Consideró fundamental mejorar los accesos, pues al Circuito de Playas solo se puede llegar en vehículo particular durante gran parte del año.

Raúl Roverano, un vecino de Magdalena, teme que el nuevo plan pueda restringir el acceso a la playa, entendiendo que este este es un lugar público. “Existe un temor que los ciudadanos no podamos usar las playas, porque al entregarse en concesión estos espacios serán privados”.

Otro cuestionamiento es el de Liz Toro, una ciudadana de vive en Chorrillos y entiende que construir infraestructura vial pone en riesgo el paisaje de una de las zonas más importantes de Lima. “Somo una de las pocas capitales que tenemos salida al mar y podemos destruir esa belleza con cemento”, dijo

Este Diario trató de recoger la posición de los municipios de Chorrillos, San Miguel, Magdalena, San Isidro, pero no hubo respuesta hasta el cierre de la nota.