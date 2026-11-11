El Perú recibe este miércoles al papa León XIV, el tercer pontífice en visitar el país. Su llegada marca un nuevo capítulo en una historia que comenzó hace 41 años, cuando Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en pisar territorio peruano, en febrero de 1985. Desde entonces, el país ha sido escenario de cuatro visitas papales, desarrolladas en contextos políticos, económicos y sociales distintos.

Aunque Pablo VI había iniciado los viajes internacionales de los pontífices, Juan Pablo II consolidó esta práctica a nivel mundial: en 26 años realizó 250 viajes dentro y fuera de Italia y recorrió más de 1,2 millones de kilómetros, una distancia que equivale a dar, aproximadamente, 31 vueltas al mundo.

La primera visita papal al Perú, hecha por Juan Pablo II, en 1985, fue también la más extensa hasta la fecha. Por aquellos años, el país atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia, en medio de los embates del terrorismo desatado por Sendero Luminoso y una inflación de más de 150%.

En aquella ocasión, el papa peregrino visitó Lima, Callao, Arequipa, Piura, Cusco, Trujillo, Iquitos y Ayacucho. En esta última ciudad, hizo un histórico llamado a deponer las armas.

Tres años después, en 1988, Juan Pablo II regresó al Perú, pero únicamente a la capital, en ocasión de la clausura del V Congreso Eucarístico y Mariano de los Países Bolivarianos.

AYACUCHO, 3 DE FEBRERO DE 1985. EL PAPA JUAN PABLO II VISITA AYACUCHO. FOTO: EDUARDO RAMIREZ/EL COMERCIO. / EDUARDO RAMIREZ

Pasaron casi tres décadas para que el Perú vuelva a recibir a un Sumo Pontífice. El papa Benedicto XVI, sucesor de Juan Pablo II, permaneció solo siete años en el cargo y sus viajes apostólicos se concentraron, principalmente, en una Europa cada vez más secular.

En enero del 2018, Francisco, el primer papa sudamericano, llegó a un Perú que sufría las secuelas del Niño Costero, más de 200 mil damnificados y cientos de muertos y heridos. En esa ocasión, el pontífice escogió, además de Lima y Callao, las ciudades de Trujillo y Puerto Maldonado. En la primera, dedicó una misa a los afectados por el desastre en el norte. En la segunda, condenó sin tapujos la minería ilegal.

lima 21 de enero del 2018 El papa Francisco cumple este domingo su último día de visita a nuestro país con una serie de actividades. FOTOS: HUGO PEREZ / EL COMERCIO / HUGO PEREZ

León XIV en el Perú: La visita del papa que decidió ser peruano

León XIV llega ocho años y diez meses después del viaje de su predecesor. El cronograma incluye, además de la capital y el primer puerto, las ciudades de Cusco, Chiclayo (Lambayeque), Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) y Pucallpa (Ucayali). Con seis días en total –uno más que Juan Pablo II–, la visita del pontífice nacionalizado peruano será la más extensa que el país ha conocido.

Y como sus predecesores, Robert Prevost no llega en un contexto fácil. Su visita al Perú –que conoce de primera mano– coincide con una crisis de inseguridad ciudadana sin precedentes y ad portas de los efectos de un fenómeno de El Niño que, según especialistas, se ubicaría entre los más intensos de la historia.

Para la jefa del departamento de Teología de la PUCP, Veronique Lecaros, el mensaje de León XIV en el Perú estará enfocado en el desarme de la violencia.

“Va a ser muy interesante pensar que la confrontación no es exactamente su lema, pero la posición que repite constantemente es una de paz desarmada y desarmante. Entonces, ¿cómo abordar la violencia sin armas? Creo que este va a ser el tema, cómo desarmar la violencia en la cual hemos caído, que no es la violencia del terrorismo, pero es la violencia de la delincuencia”, estima.

El Perú que recibe a León XIV, además, es muy distinto al que encontró Juan Pablo II hace más de cuatro décadas. La religión católica, que durante años ocupó un lugar predominante en la sociedad peruana, ha perdido fuerza entre la población. Según una encuesta de Pew Research Center realizada en 2024, el 67% de los adultos peruanos se identificaba como católico. En la década de los 90, la cifra superaba el 80%.

Según Juan Fonseca, historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pese a la disminución de creyentes, el catolicismo continúa formando parte de la identidad nacional. “La cultura peruana, en gran medida, está marcada por la religión, en particular por la religión católica: desde las danzas, las festividades, hasta la gastronomía”, señala.

Del Vaticano hacia el mundo

En una visita, dice Lecaros, “hay dos caras de una moneda: la relación con el país a donde va y el mensaje que envía al mundo a través de esta visita”. En efecto, desde que Juan Pabllo II instauró la práctica de las giras pastorales, los pontífices han escogido diferentes rutas, según el enfoque político y pastoral de cada uno.

Mientras que Juan Pablo II buscó extender la presencia de la Iglesia por los cinco continentes –abarcando todos los territorios posibles y retornando, incluso, a varios de ellos–, Benedicto XVI, en cambio, concentró buena parte de sus visitas en Europa, donde la secularización creciente se erigía como uno de los principales desafíos de la Iglesia católica.

Francisco, por su parte, puso la mirada en las periferias del mundo, priorizando países y zonas de conflicto, o que históricamente habían recibido menor atención de los pontífices. La pobreza, la migración y los conflictos sociales fueron temas que predominaron en sus discursos.

“Los pontífices llegan cuando los países, como el nuestro, están pasando una crisis. En ese sentido, se convierten en en una voz de calma, y diría que no solo para los católicos”, opina Fonseca. Según el académico, la figura papal, de cierta forma, “trasciende al campo católico” e intenta representar “las distintas voces de la espiritualidad”.