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Resumen

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(Composición: EC Data)
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Por Karla Kennedy García

El Perú recibe este miércoles al papa León XIV, el tercer pontífice en visitar el país. Su llegada marca un nuevo capítulo en una historia que comenzó hace 41 años, cuando Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en pisar territorio peruano, en febrero de 1985. Desde entonces, el país ha sido escenario de cuatro visitas papales, desarrolladas en contextos políticos, económicos y sociales distintos.

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