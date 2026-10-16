Examen de admisión San Marcos: ¿Qué tan difícil es ingresar a tu carrera? ECData analizó los resultados de los últimos ocho exámenes de admisión para conocer qué carreras ganaron o perdieron postulantes en un mercado laboral cambiante. Explora la tuya en nuestra herramienta interactiva. Por Fabrizio Monge

A partir de este fin de semana, decenas de miles de jóvenes rendirán el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en busca de una vacante. Y, en medio de una transformación del mercado laboral impulsada por la inteligencia artificial, las carreras que más atraen a los postulantes a la Decana de América ya no son las mismas que hace unos pocos años. ECData analizó más de 210 mil registros de los ocho últimos exámenes de admisión regular de la UNMSM (2023-I a 2026-II) para conocer cómo se movió la demanda por las distintas carreras en oferta en la San Marcos.

Cambio de preferencias Entre el 2023 y el 2026, algunas carreras sufrieron caídas importantes en el número de aspirantes. Los postulantes a Comunicación Social, por ejemplo, se redujeron en más de la mitad: de 1.257 a 611. Los candidatos a Ingeniería de Software se redujeron a la mitad (de 1.496 a 754). En Ingeniería de Sistemas, la caída fue de 41% (de 3.225 a 1.908). Otras seis carreras con más de 1.000 postulantes en el 2023, entre ellas Ingeniería Civil, Administración y Derecho, también perdieron 15% o más de su demanda.

Comunicación Social, Software y Sistemas perdieron entre 41% y 51% de sus postulantes Variación de postulantes inscritos 2023 → 2026, carreras con más de 1.000 postulantes en 2023 y caída de 15% o más

Fuente: UNMSM. Elaboración: ECData. Datos del proceso de admisión regular recopilados desde el 2023

En la otra orilla, la demanda por ciertas carreras creció significativamente. Educación Secundaria, por ejemplo, pasó de 444 postulantes en el 2023 a 695 en el 2026, un aumento de 57%.

Educación Secundaria, Gestión Tributaria y Odontología lideran las seis carreras que crecieron más de 25% Variación de postulantes inscritos 2023 → 2026, carreras con 300 postulantes o más en ambos años

Fuente: UNMSM. Elaboración: ECData. Datos del proceso de admisión regular recopilados desde el 2023

Le siguen Gestión Tributaria (+38%), Odontología (+35%), Ciencia Política (+31%), Ingeniería de Minas (+28%) y Psicología Organizacional y de la Gestión Humana (+27%). Medicina Humana sigue siendo la carrera más demandada y ganó ligeramente terreno: en el 2026, representó el 17% del total de postulantes a la Decana de América, frente al 16,5% en el 2023.

Principales carreras elegidas por los postulantes A qué carrera postulan 100 postulantes inscritos. Cada figura es una persona. Si San Marcos tuviera 100 postulantes, 17 irían a Medicina Humana. 2023 2026

Fuente: UNMSM. Elaboración: ECData. Datos del proceso de admisión regular recopilados desde el 2023

Luis Arias, coordinador de estudios del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), atribuye la caída de postulantes en las carreras de Software y Sistemas a posibles dificultades para mantener actualizados los recursos tecnológicos en una universidad pública, así como a la incertidumbre sobre el futuro laboral de estas profesiones ante los avances de la inteligencia artificial. “Por un lado puede ser la competencia a nivel privado. Son carreras que, si bien no requieren una infraestructura tan avanzada como medicina, sí requieren de laboratorios y, sobre todo, de licencias o ‘software’ vigentes. (...) A eso se suma otro ‘boom’ que estamos viviendo, que es el tema de la IA. Hay carreras como Sistemas o Software que, a nivel global, han caído bastante en temas de empleabilidad, porque la IA está reemplazando ese tipo de trabajos” explica.

La lucha por la vacante: ¿Cuántos postulan y cuántos ingresan? Pese a que decenas de miles de peruanos rinden el examen de ingreso a San Marcos, pocos son los que finalmente se hacen de una vacante. En los ocho exámenes analizados, en promedio, solo 12 de cada 100 postulantes lograron ingresar.

Postulantes inscritos y tasa de ingreso en los exámenes de admisión De 2023-I a 2026-II. Tasa de ingreso: ingresantes entre postulantes inscritos de cada examen. +3,1% Sin piso mínimo de puntos Con piso mínimo de 900 puntos Postulantes inscritos por examen Tasa de ingreso por examen (% de los postulantes inscritos) Pasa el cursor o toca una columna para ver el detalle de cada examen.

Fuente: UNMSM. Elaboración: ECData. Datos del proceso de admisión regular recopilados desde el 2023

La tasa de ingreso más baja ocurrió en el primer examen del 2024: postularon 28.862 (el número más alto del periodo), pero solo ingresaron 2.124, poco más del 7%. Ese año, la Universidad estableció un puntaje mínimo de 900 puntos para ingresar, y permitió una segunda opción de carrera para aquellos postulantes que, pese a obtener un puntaje destacado, no alcanzaran una vacante en su primera opción. Aun contando los 815 postulantes que ingresaron por esa segunda opción, los ingresantes del 2024 sumaron 4.754, 26% menos que en el 2023 (6.435). En el otro extremo, el último examen de admisión –rendido en marzo de este año– registró la tasa de admisión más alta desde el 2023: ingresaron 4.764 de 25.880 postulantes. Es decir, el 18,4%.

Sistemas y Software cayeron en postulantes, pero ingresar siguió siendo difícil Los ingresantes bajaron desde 2024-I, y por eso la tasa de ingreso es menor que en 2023. La excepción es 2026-II, cuando subieron. Sin piso mínimo de puntos Con piso mínimo de 900 puntos

Fuente: UNMSM. Elaboración: ECData. Datos del proceso de admisión regular recopilados desde el 2023

¿Qué tan difícil es ingresar a tu carrera? La competencia no es igual en todas las carreras. En Medicina Humana, 4.350 postulantes inscritos compitieron en el 2026-II por 88 ingresantes. En otras palabras, por cada persona que ingresó, 48 quedaron fuera. La siguiente herramienta muestra estos indicadores para cualquiera de las 86 carreras que se han ofrecido desde el 2023. También incluye las vacantes que fijó el reglamento de cada examen, entre ellos el del 2027-I.

Cómo utilizar la herramienta interactiva Elige una carrera de la lista o escribe su nombre en el buscador.

Verás tres indicadores: cuántos postulantes inscritos hubo por cada ingresante en el último examen, el puntaje con el que ingresó el último postulante y cómo evolucionaron las vacantes.

Pasa el cursor o toca las columnas del gráfico para ver el detalle de cada examen.

Busca tu carrera Averigua qué puntaje necesitas para alcanzar una vacante en tu carrera y conoce otros datos clave para postular. Carrera ▾

Fuente: UNMSM. Elaboración: ECData. Datos del proceso de admisión regular recopilados desde el 2023

Catorce carreras nuevas en tres años A lo largo de los años, la UNMSM ha sumado distintas carreras a su oferta académica. Desde el 2024-I, cuando apareció Ciencia de la Computación, se agregaron 14. En conjunto, las nuevas carreras reunieron 5.465 postulantes inscritos en el 2026, alrededor del 10% del total del año. Ocho pertenecen al campo de la Ingeniería y concentran cerca del 70% de esos postulantes. Arquitectura y Urbanismo, que debutó en el 2025-I, lidera con 1.109, seguida de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital (696) e Ingeniería Mecatrónica (646).

Catorce carreras nuevas sumaron más de 5.000 postulantes en 2026 8 de estas carreras son ingenierías, 4 económico-empresariales y las últimas dos de Humanidades y Ciencias Básicas. +5.465 Pasa el cursor o toca un área o una carrera para ver el detalle.

Incluye las 14 carreras que habilitaron vacantes por primera vez entre los procesos 2024-I y 2026-II (respecto a la oferta base del ciclo 2023). Los postulantes suman los procesos 2026-I y 2026-II.

Fuente: UNMSM. Elaboración: ECData. Datos del proceso de admisión regular recopilados desde el 2023

Según Arias, las universidades no solo deben considerar las preferencias de los jóvenes al diseñar su oferta académica, sino también evaluar si existe demanda laboral para las carreras que ofrecen. “Las universidades tienen que tomar en cuenta lo que demanda la población juvenil, pero también es importante, y eso es lo que creo que le falta a muchas universidades, mapear la demanda laboral. Porque los chicos pueden querer estudiar una carrera, pero si el mercado laboral no lo pide, porque nuestro sistema productivo no demanda eso, se generan cuellos de botella que termina pagando la gente que está estudiando” indica.

Lo que viene: el examen 2027-I El reglamento del examen 2027-I fija 2.581 vacantes en todas las sedes, 190 menos que en el 2026-I. Además, vuelve a establecer un puntaje mínimo para alcanzar vacante, esta vez según el área: 900 puntos en Ciencias de la Salud e Ingeniería, 700 en Ciencias Básicas, Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Jurídico-Sociales; y 600 en las secciones de facultad y la filial Villa Rica. Es el primer puntaje mínimo desde el 2024, cuando rigió uno de 900 puntos para todas las carreras.