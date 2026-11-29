El otro día me subí a un taxi y, antes de decirme “buenas tardes”, el taxista se persignó tres veces. Por la Trinidad, supongo. O por mi destino: Javier Prado en hora punta. Iba a llegar cinco minutos tarde; recé yo también para que no fueran más.

Mi problema eran unos minutos; el de los organizadores de la visita apostólica, una agenda de seis días, cinco ciudades y ninguna ola verde.

El desenlace solo podía tener dos nombres: de salir todo bien, milagro; de salir algo mal, interpelación. Un milagro, en estos casos, se produce, y el manual lo reduce a tres cosas muy terrenales: plazo, repuesto y alguien que conteste el teléfono.

El plazo: la visita se anunció en febrero con un gobierno, se confirmó en agosto con otro y los contratos de la misa de despedida se adjudicaron en octubre, a cinco semanas de la llegada del Papa.

El repuesto: según la Contraloría, al menos siete de las 44 pantallas de Las Palmas fallaron, pese a que el contrato multimedia de S/8,4 millones exigía respaldo. Al 25 de noviembre, según el canciller, no se había pagado un sol y se evaluaban penalidades.

Y el teléfono: para esa misa, una empresa puso las pantallas y otra los generadores. Dos contratistas y un solo enchufe; ante el reclamo, una contestó, pero para apuntar hacia el otro lado del cable.

Hasta aquí, el manual. Tiene un casillero para cada falla y ninguno para lo que salió bien contra todo pronóstico. Habrá que improvisarlo y no cabe un solo “milagro”.

Comenzamos por el de Las Palmas: pese a puertas tardías, pantallas y parlantes apagados en algunos sectores, la base militar abrió, por una mañana, a un millón y medio de personas y a un mensaje de paz.

El de la señal, no divina sino de Internet: esa sí llegó al mundo entero.

El del mapa: un altar en pleno desierto, en Pimentel; uno en Santa Cruz de Succhabamba, cuyo acceso pasa por carreteras que a veces se caen; y uno en Pucallpa, la tierra colorada que suele quedar al borde del mapa, y que por una tarde fue su centro y escenario del discurso más firme del viaje.

Hubo otro milagro que ningún manual garantiza: un Papa recién operado de un cáncer de pulmón rezando el Ángelus a 3.400 metros en el Cusco.

Y el que no figura en ningún protocolo: una manguera en Las Palmas y Pimentel para rociar a la multitud bajo un sol inclemente. No es muy papal, pero en el Perú funcionó. Y funcionó porque detrás había 37.000 policías, 1.300 bomberos y cerca de 40.000 voluntarios.

Siguiendo con los números: la Cancillería manejó S/75,8 millones, una cifra considerable para un país con carencias bien conocidas. Pero el Mincetur calcula que la visita movió S/680 millones. Gasto bruto, no ganancia: la factura al menos no llegó sola.

Aun así, a quien no pudo seguir la misa se le debe una explicación; a los gastos, una auditoría; a quienes produjeron el “milagro”, un agradecimiento.

Llegué a mi destino casi a la hora; no sé si le debo las gracias a la oración o al taxista, pero llegué. Y el Papa peruano también. Durante seis días celebramos que volviera a casa, no para descansar, sino tal vez para recordarnos que juntos podemos producir lo imposible.