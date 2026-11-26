La reciente encuesta de Datum (América TV, 22/11/2026) grafica una importante contención del deterioro en el apoyo popular que venía experimentando la presidenta Keiko Fujimori. Si se compara con la evolución de sus predecesores en este milenio, no es una noticia menor.

Entre ellos, solo Ollanta Humala logró una recuperación importante, aunque esta recién se hizo efectiva en el cambio de año, tras la renovación de su primer Gabinete. Los demás, en un plazo similar, han sufrido el mismo desgaste. Ciertamente, algunos han tenido mejores números que Fujimori: García, Humala y Kuczynski; en cambio, otros, cifras similares: Toledo y Castillo.

Como se sabe, la presidenta pasa de un 37% de respaldo, en octubre, a 38%, en noviembre. Si observamos su evolución, Fujimori ha perdido 22 puntos porcentuales desde el inicio de su mandato. Pero esta disminución, que se atenuó desde setiembre (42%), hoy parece contenida.

Es que el cambio de año suele generar indulgencia en la opinión pública. Por otro lado, la inminencia del FEN podría propiciar un entendible ánimo de unidad nacional frente a la inminente catástrofe.

Evidentemente, desde la oposición política y social se podría reseñar que la desaprobación de Fujimori, siguiendo los números de Datum, ha crecido 31 puntos porcentuales desde el inicio de su mandato: de 24%, en agosto, a 55%, en noviembre.

Entonces, resulta más exacto evaluar su erosión desde lo que fue su voto válido en la segunda vuelta de junio: 46,9% (ONPE). Si se toma como referencia tal medición, el deslustre de Fujimori, como dato, es menor y, como hecho, es positivo, sobre todo si consideramos la polarización que ha caracterizado los últimos años.

En el análisis concreto de la situación actual, la jefa del Estado parece haberse beneficiado de la visita papal y de su reciente periplo por el exterior. Sobre lo primero, podría pensarse que la visita de León XIV debió haber generado un rebote en la aprobación popular, un cálculo muy optimista considerando el pésimo manejo de su ausencia durante los últimos días de la visita del Sumo Pontífice.

En cuanto a lo segundo, la participación de Fujimori en APEC y su posterior visita a Japón parecen haber devuelto peso a los viajes presidenciales, muy devaluados en la opinión pública en los últimos tiempos, incluyendo la extraña visita a El Salvador. Así, la gira asiática de Fujimori coloca al país en una órbita distinta, lejos del debate menudo que caracteriza a las discusiones coyunturales.

Sin duda, la deliberación sobre la extensión o no del Reinfo acaparará los titulares de las siguientes semanas, un tema candente sobre el cual el Ejecutivo ya ha presentado una propuesta. Si esta consolidará el buen momento del gobierno o si lo devolverá a la senda de la reprobación, está por verse.