La confianza empresarial alcanza su mayor nivel en los últimos años. El 60% de líderes empresariales considera que actualmente el país está progresando, una cifra que duplica el resultado registrado en el 2025 (30%) y representa el nivel más alto desde el 2016, según reveló una encuesta de Ipsos Perú presentada este miércoles en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos) 2026.

El estudio recoge las perspectivas de los CEO y ejecutivos de primera línea de las principales empresas del país sobre el rumbo del Perú, sus decisiones de inversión y las prioridades que esperan del nuevo gobierno. En esa línea, entre los encuestados, un 33% considera que el país se encuentra igual; mientras que la sensación de retroceso cae a apenas un 7%.

(Foto: Sebastian Ortiz Martínez / El Comercio)

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, explicó que el optimismo empresarial había caído a niveles mínimos en el 2022. En ese año, apenas el 3% de los empresarios encuestados consideraba que el país estaba progresando, mientras que la mayoría percibía un escenario de retroceso, con las implicancias que ello supone para la actividad empresarial.

“Ahora es al revés, un 60% de empresarios siente que el Perú está progresando y eso se refleja en la inversión privada que está creciendo, como sabemos, a doble dígito”, expresó Torres durante su presentación.

En tanto, la corrupción (76%) y la delincuencia (75%) continúan siendo los principales problemas del país. Les siguen las economías ilegales y el crimen organizado (41%), que adquieren relevancia entre los representantes del sector empresarial.

De hecho, al ser consultados sobre las prioridades que debería atender el gobierno durante su primer año de gestión, el 66% mencionó la reducción de la extorsión y otros delitos que afectan a ciudadanos y empresas. En segundo lugar se ubicó la atención del fenómeno El Niño, con un 49%.

Aprobación presidencial

Por otro lado, la misma encuesta revela que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori registra un 66% de aprobación entre los representantes del sector empresarial. Se trata del nivel más alto registrado por un jefe de Estado en los últimos cinco años.

Según las cifras presentadas, la desaprobación de una gestión presidencial alcanzó su punto más alto en el 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando llegó al 98%. Posteriormente, en el 2024, bajo la administración de Dina Boluarte, se situó en 92%, mientras que durante la gestión de José Jerí registró un 84%. En contraste, la cifra se ha reducido ahora al 27%.

(Foto: Sebastian Ortiz Martínez / El Comercio)

Torres también se refirió a la evaluación de otras instituciones, entre las que destacó el Banco Central de Reserva (BCR), cuyo desempeño alcanza un 99% de aprobación entre los encuestados, un nuevo récord.

Le siguen la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) entre las entidades mejor valoradas.

En el otro extremo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Cámara de Diputados registran los mayores niveles de desaprobación. Sin embargo, a ellas se suman, incluso, los organismos electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La encuesta contó con una muestra de 292 empresarios encuestados, quienes fueron consultados entre el 5 y el 15 de noviembre pasado.

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