A las 5:55 de la tarde de ayer, ocurrió un grave accidente de tráfico en la línea de Chorrillos. El carro número 237, de servicio en los balnearios del sur, debió detenerse en la curva de Limatambo, a fin de que el conductor colocara el trolley que se había escapado. De improviso, el carro número 233, que había salido posteriormente de la estación de la Exposición y que viajaba a la velocidad acostumbrada, llegó a la curva y chocó violentamente contra el 237. La colisión ocasionó que algunos pasajeros resultaran heridos, entre ellos, la señorita Etelvina Donaire.

A las 5:55 de la tarde de ayer, ocurrió un grave accidente de tráfico en la línea de Chorrillos. El carro número 237, de servicio en los balnearios del sur, debió detenerse en la curva de Limatambo, a fin de que el conductor colocara el trolley que se había escapado. De improviso, el carro número 233, que había salido posteriormente de la estación de la Exposición y que viajaba a la velocidad acostumbrada, llegó a la curva y chocó violentamente contra el 237. La colisión ocasionó que algunos pasajeros resultaran heridos, entre ellos, la señorita Etelvina Donaire.