Los principales periódicos de Ciudad de México, tanto “El Universal” como “El Excelsior”, se refieren con frecuencia en editoriales al “imperialismo americano” y a la “diplomacia del dólar”. La tesis fundamental de esos editoriales es la inconsistencia de las objeciones de Estados Unidos sobre la imaginaria intervención de México en los asuntos de Nicaragua, cuando, en realidad, el que ha intervenido en la política de México y de otros países de América Latina ha sido EE.UU. Se asegura que las intrigas de Washington llegaron a producir revoluciones en algunos casos.

Los principales periódicos de Ciudad de México, tanto “El Universal” como “El Excelsior”, se refieren con frecuencia en editoriales al “imperialismo americano” y a la “diplomacia del dólar”. La tesis fundamental de esos editoriales es la inconsistencia de las objeciones de Estados Unidos sobre la imaginaria intervención de México en los asuntos de Nicaragua, cuando, en realidad, el que ha intervenido en la política de México y de otros países de América Latina ha sido EE.UU. Se asegura que las intrigas de Washington llegaron a producir revoluciones en algunos casos.