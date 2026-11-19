“Galería que susurra” dice: “Las víctimas de estos chismes de los diplomáticos son también miembros de la familia real de Londres y otros cuyos nombres se tienen en alta estima en todo el imperio”. Refiriéndose al rey Eduardo, le atribuye: “Mi madre, a quien mucho admiro, me odiaba porque se imaginaba que yo había apresurado la muerte de mi padre. Siempre me faltó corazón para hablar de eso con ella. Hacia el fin de su vida nos tratábamos con recelo y nunca dejé su presencia sin un suspiro de alivio”. “Daily Mail” llama al libro “obra escandalosa” y agrega que cuanto contiene es falso.

“Galería que susurra” dice: “Las víctimas de estos chismes de los diplomáticos son también miembros de la familia real de Londres y otros cuyos nombres se tienen en alta estima en todo el imperio”. Refiriéndose al rey Eduardo, le atribuye: “Mi madre, a quien mucho admiro, me odiaba porque se imaginaba que yo había apresurado la muerte de mi padre. Siempre me faltó corazón para hablar de eso con ella. Hacia el fin de su vida nos tratábamos con recelo y nunca dejé su presencia sin un suspiro de alivio”. “Daily Mail” llama al libro “obra escandalosa” y agrega que cuanto contiene es falso.