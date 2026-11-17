A la tercera citación para asamblea de la Federación Peruana de Fútbol hecha a raíz de los delicados asuntos que se tenían que tratar, acudieron más de la mitad de los delegados. El punto tratado derivó en acusaciones graves contra la presidencia, a la que se trató ásperamente. Algunos delegados se exaltaron, protestando, a la vez que el presidente pretendía defenderse de los cargos hechos. Otro de los puntos que estaban pendientes era el relacionado con los porcentajes que la federación peruana adeuda a los clubes.

A la tercera citación para asamblea de la Federación Peruana de Fútbol hecha a raíz de los delicados asuntos que se tenían que tratar, acudieron más de la mitad de los delegados. El punto tratado derivó en acusaciones graves contra la presidencia, a la que se trató ásperamente. Algunos delegados se exaltaron, protestando, a la vez que el presidente pretendía defenderse de los cargos hechos. Otro de los puntos que estaban pendientes era el relacionado con los porcentajes que la federación peruana adeuda a los clubes.