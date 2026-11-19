En Panem, el entretenimiento más popular del año consiste en obligar a adolescentes a matarse ante las cámaras. Esa pesadilla televisada regresa con “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, la precuela que viaja a la juventud de Haymitch Abernathy, el mentor sarcástico que conocimos junto a Katniss y Peeta en la saga original y que esta vez deberá sobrevivir a la sanguinaria competición.

Dar vida a ese joven fue el desafío de Joseph Zada, quien asume esta faceta de la vida de Haymitch, interpretado por Woody Harrelson. “Tuve que enfrentar el desafío de encontrar un equilibrio entre lo que podía aportar de mí mismo y, al mismo tiempo, recoger la energía del personaje”, explica. Trabajó de cerca con el director Francis Lawrence y los productores para afinar los matices y el tono de un personaje cuya juventud dista de su versión adulta.

La presión, admite, no desapareció, sino que se convirtió en un ejercicio de confianza en su propio trabajo: “Hay que confiar en que, si eres fiel a esa interpretación, los fans también la apreciarán”. Este Haymitch aún no es el hombre que se refugia en la bebida, sino un muchacho del Distrito 12 que todavía ríe, desafía a la autoridad y tiene algo por lo que luchar. Entre sus motivos más importantes se encuentra Lenore Dove Baird, el personaje de Whitney Peak y uno de los últimos anclajes que tendrá el joven antes de convertirse en el personaje que conocemos.

Desde el Capitolio, el poder de Panem convierte el castigo a los distritos en espectáculo televisado, con tributos obligados a luchar mientras todo el país mira. Photo Credit: Courtesy of Lionsgate / © 2026 Lionsgate

Los nuevos tributos

Los juegos del hambre son un castigo convertido en espectáculo. Como represalia por una antigua rebelión contra el Capitolio, cada año los doce distritos de Panem deben entregar, mediante un sorteo llamado cosecha, a un chico y una chica de entre 12 y 18 años. Los tributos son lanzados a una arena y deben luchar hasta que quede uno solo. En esta entrega, la crueldad se duplica por tratarse del segundo Vasallaje de los Veinticinco, en el que cada distrito aporta el doble de participantes.

Entre los nuevos rostros está Maysilee Donner, también del Distrito 12, a quien da vida McKenna Grace. Su personaje tiene la particularidad de cargar con un objeto que marcará la historia: el prendedor del sinsajo, símbolo de la rebelión de Katniss. “Ella odia su prendedor —nos cuenta la actriz— y, sin saberlo, terminó pasando, por cosas del destino, a la protagonista de la saga original, que también odia ser ese símbolo para una rebelión”.

Joseph Zada y Whitney Peak dan vida a Haymitch y Lenore Dove Baird, la joven que lo ancla a su vida en Distrito 12 antes de la cosecha. Photo Credit: Murray Close / © 2025 Lionsgate

Completa el círculo cercano del protagonista Wyatt Callow, otro tributo del Distrito 12, interpretado por Ben Wang. Su personaje es un experto en apuestas que ha pasado la vida calculando quién llega más lejos. Todo cambia cuando le toca entrar a él: mide apenas 1,65 metros y se rodea de rivales de hasta dos metros. “Es una experiencia que lo hace tomar conciencia de la realidad implacable que plantean estos juegos”, explica el actor.

El vínculo central, sin embargo, es el que une a Lenore Dove Baird con el protagonista. “Ella lo anima a salir un poco de su zona de confort, a descubrir su propia fuerza, a ser una mejor persona, pero no diría que ella es el único motivo del cambio de Haymitch”, señala Whitney Peak.

Jesse Plemons interpreta al joven Plutarch Heavensbee, el futuro estratega del Capitolio que en la saga original tomó el papel de Philip Seymour Hoffman. Photo Credit: Murray Close/Lionsgate / © 2026 Lionsgate

Un pasado trágico

En la saga original, Haymitch es un hombre roto: el único vencedor vivo del Distrito 12, un mentor cínico que ahoga en alcohol los recuerdos de la arena. Cuando Katniss y Peeta suben al tren rumbo al Capitolio, los recibe con aspereza y apatía, hasta que descubre en ellos una chispa que no veía desde hacía décadas, cuando él era el adolescente que necesitaba ser sostenido por otros.

Esas personas tienen rostro. Beetee, el inventor del Distrito 3 que años después ayudará a Katniss en “Los juegos del hambre: En llamas”, aparece aquí mucho antes de convertirse en estratega. Lo interpreta Kelvin Harrison Jr., que se apoyó en el libro, el guion y una conversación con Jeffrey Wright, el actor que lo encarnó antes. “Me concentré en la relación entre padre e hijo”, cuenta. “No soy padre, pero sí tengo uno; me basé en él”, agrega.

Elegido tributo del Distrito 12, un adolescente Haymitch deberá sobrevivir en una arena donde cada distrito aporta el doble de participantes, durante el segundo Vasallaje de los Veinticinco. Photo Credit: Murray Close / © 2025 Lionsgate

Wiress, la inventora del Distrito 3 que los fans recuerdan por su manera singular de ver el mundo, es encarnada por Maya Hawke —hija de Uma Thurman e Ethan Hawke—. La actriz la define como “un ejemplo extraordinario de pacifismo” y menciona que su presencia recuerda a Haymitch que existen otras formas de resistir.

La figura más cercana a una guía es Mags, interpretada por Lili Taylor. “Está pensada para ser como una entrenadora ideal”, describe la actriz, para quien toda su energía estaba “dirigida hacia Haymitch, como una flecha que apunta directamente a él”. Esa flecha, lanzada décadas atrás, explica por qué el hombre que finge no creer en nadie sabría, aun así, cómo sostener después a los próximo jóvenes que derrocarían al Capitolio.