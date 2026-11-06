Empezar una película proponiéndole al espectador una detenida mirada al suelo, como lo hace Sian Heder en “Being Heumann”, es un ejercicio incómodo pero necesario para entender el mundo que habitaba su protagonista. Judy Heumann contrajo poliomielitis antes de cumplir los dos años y por ello debió utilizar una silla de ruedas el resto de su vida. Pero, como se aprecia en esa escena de apertura, el diseño de las ciudades, completamente de espaldas a las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad, puede ser más condenatorio que la propia enfermedad.

La cinta transcurre en los Estados Unidos de los años setenta, no hay una sola rampa para sillas de ruedas en las calles ni la garantía de educación o acceso al trabajo para personas con alguna limitación física. Una legislación clave, la Ley de Rehabilitación de 1973, está por iniciar el cambio. Pero hay muchos opositores que, desde el gobierno, quieren frenar la ejecución de la ley. Allí aparece Judy Heumann, en ese entonces una veinteañera que ya había ocupado titulares en los diarios. Años antes había demandado a la Junta de Educación de Nueva York por negarle una plaza docente, bajo el argumento de que usar silla de ruedas la hacía incompetente para enseñar.

Judy Heumann, junto a una delegación de manifestantes discapacitados, en su camino a Washington, en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el 20 de abril de 1977. (Foto: Clem Albers/San Francisco Chronicle vía AP)

Bajo su liderazgo, el movimiento exigió la reglamentación de la ley —específicamente la Sección 504— para obligar a las instituciones públicas a garantizar la accesibilidad universal. Su protesta más emblemática ocurrió en San Francisco: junto a un centenar de activistas, ocupó un edificio federal durante 28 días para presionar por su firma. Aquella histórica toma resonó en Sian Heder cuando, en 2020, una amiga le habló sobre Judy. Irónicamente, la directora nació en 1977, justo el año en que Heumann conquistaba ese gran hito. Pese a ello, Heder —como la mayoría de quienes hoy leen este artículo— ignoraba quién era.

“Me cautivó su historia. Le envié un correo electrónico de presentación diciéndole: ‘Si alguna vez consideras hacer una película sobre tu vida, me encantaría ser quien la dirija’. Pensé que tal vez nunca recibiría respuesta, pero veinte minutos después me contestó: ‘Estoy haciendo una película sobre mi vida y me encuentro en las últimas veinticuatro horas para elegir director. Si puedes reunirte conmigo hoy, entras en la selección’”, contó la cineasta de 49 años en la conferencia de prensa de “Being Heumann” en la que “El Comercio” estuvo presente a través de una videollamada.

Ese fue el origen de la producción que tomó seis años en hacerse realidad y que, lamentablemente, Heumann no llegó a ver estrenarse, pues falleció en marzo del 2023.

Mark Ruffalo es Joseph Califano, Secretario de Salud, Educación y Bienestar que se oponía a firmar las regulaciones por temor a sus altos costos. (Foto: Apple TV+) / Michael Gibson

Un set de rodaje accesible

Como ocurrió con “CODA”, la película que en 2021 le valió el Oscar al mejor guion adaptado, Sian Heder exigió que los personajes con discapacidad fueran interpretados estrictamente por actores que vivieran con esas mismas realidades. Esto implicó grandes retos en el set, ya que el equipo entero tuvo que adaptarse para trabajar con un elenco compuesto por personas ciegas, sordas, en silla de ruedas y con parálisis cerebral.

“En la industria, el miedo a menudo frena proyectos con elencos con discapacidad por temores logísticos, miedo al error o simple desconocimiento, como ignorar la manera de comunicarse con un colaborador sordo. El progreso exige superar el miedo a la imperfección, asumir el ensayo y error, y adaptarse en el camino. Así se generan transformaciones estructurales, haciendo que la siguiente producción resulte más sencilla”, explicó Heder sobre la forma de trabajo en el set que espera que sirva de base para que más productores y directores vean que es posible trabajar con equipos así de diversos.

Escenas de la cinta "Being Heumann". (Foto: Apple TV+) / Michael Gibson

La experiencia también resultó transformadora para los miembros del elenco sin discapacidad. Actores como Dylan O’Brien y la mexicana Roberta Colindrez —quienes dan vida a los activistas que apoyaron la histórica toma del edificio en la protesta del Artículo 504— asumieron ese compromiso más allá de las pantallas.

“Constatar las barreras de acceso cotidianas encendió en ellos una genuina vocación militante. Me recordó a la etapa de promoción de ‘CODA’, cuando asistíamos a ceremonias de premios que carecían de intérpretes de lengua de señas para nuestro elenco sordo. Mientras yo me indignaba, Marlee Matlin me recordaba con calma que esa era simplemente su realidad cotidiana. Convivir con esta comunidad te confronta con las injusticias estructurales y te motiva a involucrarte de lleno en la caus”, explicó Heder.

Un actor que ya tenía esta lucha interiorizada como algo personal antes de sumarse al rodaje era Mark Ruffalo. El actor tiene una amistad muy estrecha con Christopher Thornton, quien a los 25 años sufrió un accidente escalando y quedó paralizado de la cintura para abajo. Debido a la situación de su amigo y colega, Ruffalo ha sido testigo de las dificultades diarias que experimentan las personas en sillas de ruedas.

Sian Heder junto a Ruth Madeley, actriz que interpreta a Judy en "Being Heumann", en la 61 gala anual de la Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

“Lo he subido escaleras arriba muchas veces. Una vez, nos bajamos en la parada equivocada del metro cuando los trenes dejaron de funcionar, y tuve que subirlo tres tramos de escaleras, dejarlo arriba y bajar a buscar su silla de ruedas. Navegar por espacios inaccesibles es simplemente parte de nuestra realidad, por lo que su lucha es profundamente personal para mí. También siento un inmenso respeto por los activistas. Son las personas que cambian el mundo al negarse a aceptar un ‘no’ por respuesta y al resistir lo que parece inevitable. A menudo los tachan de locos o radicales, pero persisten y hacen lo que hay que hacer. Los necesitamos y debemos celebrarlos”, contó Ruffalo en la conferencia del filme en el que interpreta al “villano de la historia”: el funcionario Joseph Califano, cuya negativa a firmar las regulaciones motivó las protestas de Judy.

La unión hace la fuerza

La película se estrena en un momento marcado por protestas globales en defensa de derechos ya ganados. Por ello, Sian Heder destaca un mensaje presente en las dos horas de metraje: el poder transformador de la unidad.

“Aunque esta historia ocurrió hace cincuenta años, se siente increíblemente relevante en este momento. Vivimos en una época en la que muchas personas son marginadas e invisibilizadas. Este fue un momento en el que la acción colectiva realmente funcionó. No fueron solo las cien personas que entraron al edificio; los Panteras Negras se hicieron presentes y los alimentaron, la comunidad gay de San Francisco se hizo presente y los Trabajadores Agrícolas Unidos se hicieron presentes”, comentó la cineasta sobre el filme que no solo destaca el rol de Heumann, sino de muchos manifestantes que, a pesar de sus diferencias, hicieron un cambio positivo para sus comunidades.

La actriz inglesa Ruth Madeley interpreta a Judy Heumann en "Being Heumann". (Foto: Apple TV+) / Michael Gibson

“Aquel movimiento fue interseccional, la gente se unió para apoyar al grupo que ocupaba el edificio. El entendimiento compartido era que, si se despoja de sus derechos a un grupo marginado, todos estamos en problemas. Hoy nos encontramos en una encrucijada similar: debemos alzar nuestras voces juntos porque las fuerzas que trabajan en nuestra contra son más poderosas que nunca. Aquellos que son marginados o vulnerados necesitan comprender el verdadero poder de la comunidad”, declaró Heder.

En la cinta, el público es testigo de la fortaleza de Judy Heumann, una pionera que se atrevió a desafiar al sistema. Pero la película no busca solo conmover, sino confrontar al espectador con la pregunta que la propia activista solía plantear: ¿esta historia es simplemente inspiradora o un llamado a moverse por aquello en lo que se cree? Heumann fue imparable y nunca aceptó un “no” por respuesta. Conocer su legado es el primer paso para encontrar a las nuevas figuras dispuestas a transformar la indignación en acción.