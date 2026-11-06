Resumen

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La ganadora del Oscar Sian Heder dirige "Being Heumann" o "Ser Heumann", película que relata la ducha por los derechos de las personas con discapacidad de la activista Judy Heumann. (Fotos: Agencias/ Archivo)
La ganadora del Oscar Sian Heder dirige "Being Heumann" o "Ser Heumann", película que relata la ducha por los derechos de las personas con discapacidad de la activista Judy Heumann. (Fotos: Agencias/ Archivo)
Por Melvyn Arce Ruiz

Empezar una película proponiéndole al espectador una detenida mirada al suelo, como lo hace Sian Heder en “Being Heumann”, es un ejercicio incómodo pero necesario para entender el mundo que habitaba su protagonista. Judy Heumann contrajo poliomielitis antes de cumplir los dos años y por ello debió utilizar una silla de ruedas el resto de su vida. Pero, como se aprecia en esa escena de apertura, el diseño de las ciudades, completamente de espaldas a las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad, puede ser más condenatorio que la propia enfermedad.

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