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Cientos de fieles acompañan el Homenaje de Guardada 2026 de la Virgen del Carmen al ritmo del grupo Cosa Nuestra de Tito Manrique y su repertorio criollo.
Cientos de fieles acompañan el Homenaje de Guardada 2026 de la Virgen del Carmen al ritmo del grupo Cosa Nuestra de Tito Manrique y su repertorio criollo.
/ Marcel Millar
Por Diana Gonzales Obando

Con los ojos llenos de lágrimas despiden a la Virgen del Carmen en Barrios Altos. La Alcaldesa Perpetua de Lima y Patrona del Criollismo se guardó hasta el próximo año en el Monasterio de Carmelitas Descalzas, en la esquina del jirón Huánuco y el jirón Junín. La Segunda Cuadrilla de la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen estuvo a cargo de la organización del Homenaje de Guardada 2026 y nos invitó a esta celebración en las calles más criollas y picantes de Lima.

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