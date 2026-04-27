Por Jorge Chávez Noriega

El Centro Histórico de Lima atraviesa un momento decisivo. Tras años de abandono y deterioro progresivo, hoy se perfila como un espacio en plena reactivación, donde el valor patrimonial comienza a dialogar con nuevas oportunidades de inversión y desarrollo urbano. Con más de 6,500 inmuebles, el desafío es enorme: solo la recuperación integral de las edificaciones en riesgo demandará más de S/ 4,400 millones.

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