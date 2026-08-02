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Resumen

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Desde 2023, cuando publicó el primer volumen de “Las islas de Iros”, la saga de fantasía que hoy suma cuatro entregas, Luana Mitre adoptó una nueva identidad literaria: L. M. Bracklow. El seudónimo recupera el apellido de un tatarabuelo alemán que se había perdido con el paso de las generaciones. “Cuando decidí publicar, sentí que era la mejor manera de rescatarlo y convertirlo en parte de mi identidad como escritora”, le cuenta a Somos.

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