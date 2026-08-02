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Al principio, Luana tuvo que enfrentarse a una larga cadena de negativas, como le suele pasar a muchos autores jóvenes. Envió su manuscrito a decenas de agentes y editoriales internacionales y recibió más de 60 rechazos. Pero lejos de abandonar el proyecto, decidió insistir. Primero autopublicó la novela en inglés y, más tarde, una editorial independiente apostó por su historia.

En ese camino, la autora reconoce que las redes sociales, especialmente TikTok, fueron cruciales para dar a conocer su trabajo. Considera que, en estos tiempos, la presencia digital es indispensable para cualquier autor que busca abrirse paso en el mercado editorial. “Sin las redes, probablemente nadie conocería mis libros. Un par de videos se hicieron virales y gracias a eso encontré a mis lectores”, recuerda.

MUNDO PROPIO

Luana creció leyendo a J. K. Rowling, Rick Riordan y Shannon Messenger, mientras descubría el universo del anime a través de títulos como “Attack on Titan”, “One Piece” y “Jujutsu Kaisen”. Esas historias, asegura, marcaron su imaginación y hoy son sus principales referentes.

Su formación en un colegio británico también influyó en su proceso creativo. Acostumbrada a leer, escribir y consumir ficción en inglés, redacta sus novelas en ese idioma antes de traducirlas al español. Para construir “Las islas de Iros”, imaginó primero el universo y luego dio forma a Luke, Kaori y Damien, los protagonistas de la historia. “Siempre digo que ellos ya vivían en mi cabeza; cuando empecé a escribir, simplemente salieron y supe que eran los personajes centrales”, cuenta.

Con “La profecía de Darakhan”, cuarta entrega de la saga, la escritora continúa expandiendo un mundo de magia y aventuras y, en poco tiempo, ha ido consolidando una comunidad de lectores y posicionándose como una de las voces más prometedoras de la fantasía juvenil peruana. “Lo curioso es que tengo seguidores de todas las edades. Hay niños de ocho años, adolescentes y también adultos. Eso me permitió escribir con mayor libertad”, comenta. “Los personajes han ido creciendo y mis lectores también, algo muy parecido a lo que ocurrió conmigo cuando leía ‘Harry Potter’”, añade.

Por lo pronto, Luana Mitre seguirá apostando por la fantasía. A la saga “Las islas de Iros” aún le quedan dos entregas y, por ahora, toda su energía está concentrada en concluir ese universo. Después le gustaría explorar otro género que la apasiona desde niña: el terror. “Terminar la saga es mi prioridad. Luego me encantaría participar en ferias internacionales como las de Guadalajara o Buenos Aires y, por supuesto, que algún día ‘Las islas de Iros’ llegue al cine o a una serie. Creo que ese es mi máximo sueño”, concluye. //