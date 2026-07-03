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Resumen

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Madonna sorprende con en el lanzamiento de su cortometraje “Confessions II – The Film”. (Foto: Difusión/ Warner Music)
Madonna sorprende con en el lanzamiento de su cortometraje “Confessions II – The Film”. (Foto: Difusión/ Warner Music)
Por Oscar García

Decir que "Confessions II", el primer disco de Madonna en siete años, es una decepción sería exagerar. Para decepcionar, primero hay que generar grandes expectativas, y hace tiempo que la entrañable Reina del Pop dejó de hacerlo, al menos fuera de su núcleo más fiel de seguidores. Su carrera reciente se recuerda más bien como una sucesión de giros erráticos, desde sus intentos de subirse al tren del trap en “Rebel Heart" hasta su coqueteo con el latin pop en “Madame X”. Lo que sí sorprende son el aluvión de reseñas celebratorias que han acompañado este lanzamiento, producido por Stuart Price. Hablan de “la mejor Madonna en 20 años”. Da la impresión de que escucharon otro disco. O, quizá, de que la valla estaba demasiado baja.

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