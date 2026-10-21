En octubre, el turrón de Doña Pepa vuelve a ocupar un lugar especial en las mesas peruanas. Pero, más allá de su presencia en la temporada del Señor de los Milagros, ¿qué hace que un turrón sea memorable? Para los especialistas, la respuesta está en el equilibrio: una masa con la textura adecuada, una miel aromática que no resulte empalagosa y una cobertura que complemente el conjunto sin robarle protagonismo.

Danny Rojas, gerente de Alimentos y Bebidas del Country Club Lima Hotel, considera que un turrón memorable debe transmitir una identidad propia a través del sabor, la textura y la presentación. En la panadería del hotel, explica, trabajan con una receta exclusiva que busca reflejar su sello y calidad. Para conseguirlo, cada ingrediente debe cumplir una función: desde el aroma del anís hasta el ajonjolí tostado, pasando por la consistencia de la masa y la intensidad de la miel de frutas.

El resultado, sostiene Rojas, depende de que esos elementos se complementen y construyan una experiencia que invite a disfrutar el postre una y otra vez.

Una masa que se deshaga en el paladar

La textura es otro de los aspectos decisivos. Christian de la Cruz, de Casa Tambo, señala que la masa debe ser aromática y ligeramente crocante, pero sin llegar a ser demasiado dura o seca. La idea es conseguir una galleta que ofrezca resistencia al primer bocado y que, al mismo tiempo, se deshaga en el paladar.

Francis Calderón, de Dulce Comienzo, coincide en que el turrón debe poder romperse con una cuchara sopera, sin resultar arenoso. Para él, la experiencia también depende del balance entre la galleta y la miel: ninguno de los dos componentes debería imponerse sobre el otro.

No se trata, por tanto, de buscar únicamente una masa crocante. Su consistencia debe acompañar la humedad de la miel y permitir que cada porción conserve su estructura sin volverse difícil de comer.

El secreto está en la miel

Si la masa sostiene el turrón, la miel es la encargada de unir sus capas y aportar buena parte de su carácter. De la Cruz destaca dos momentos fundamentales en su elaboración: primero, la preparación de una esencia en la que las frutas y las especias aporten aromas armoniosos; después, la reducción de esa mezcla con azúcar y chancaca hasta alcanzar la consistencia adecuada.

La miel, explica, debe tener una textura intermedia entre fluida y densa. Así puede amalgamar los palitos sin que estos se separen después. También debe aportar sabor sin convertir el postre en una preparación excesivamente dulce.

Cecilia Encinas, de El Secreto de Doña Tila, pone el acento en las jaleas de frutas que utilizan en sus preparaciones y en el ajonjolí tostado que corona el turrón. Según explica, la combinación permite obtener un sabor diferente y más amable al paladar, con una parte del dulzor procedente de las frutas empleadas en las jaleas.

La elección de los ingredientes y el modo de trabajarlos son, así, parte de la identidad de cada receta. Aunque el turrón conserve sus elementos tradicionales, las proporciones y técnicas pueden marcar diferencias perceptibles en el resultado final.

Grageas, ajonjolí y el equilibrio final

La cobertura también tiene una función que va más allá de la decoración. Las grageas, el ajonjolí y los frutos secos aportan textura y completan la experiencia de cada bocado. Sin embargo, su presencia debe estar en sintonía con la masa y la miel.

Calderón señala que el ajonjolí ha ganado aceptación como alternativa para acompañar el turrón. En cualquier caso, el objetivo es que el acabado complemente los sabores, sin hacer que el conjunto resulte demasiado dulce.

Esa búsqueda del equilibrio también orienta el trabajo de Paul Olano, de Cafeína. Para desarrollar su propuesta, cuenta, partieron de la selección de insumos de calidad, la elección de la mantequilla y la búsqueda del punto justo de dulzor. Cada capa fue trabajada para conseguir una textura específica, a través de pruebas y ajustes hasta llegar a una versión que conserva la esencia del clásico, pero incorpora el sello de la casa.

Las distintas miradas coinciden en una sola idea: un turrón de Doña Pepa memorable no depende de un solo ingrediente ni de una cobertura abundante. Se construye a partir de decisiones que deben funcionar en conjunto. La masa, la miel y los elementos que la acompañan necesitan encontrar un punto de equilibrio para que el postre conserve su carácter, resulte agradable al paladar y deje ganas de volver a probarlo.