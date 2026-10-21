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Resumen

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Con grajeas, la miel o la textura, intentamos descubrir qué hace a un Turrón de Doña Pepa el mejor.
Con grajeas, la miel o la textura, intentamos descubrir qué hace a un Turrón de Doña Pepa el mejor.
/ La Panadería Del Country
Por Alejandra Garboza

En octubre, el turrón de Doña Pepa vuelve a ocupar un lugar especial en las mesas peruanas. Pero, más allá de su presencia en la temporada del Señor de los Milagros, ¿qué hace que un turrón sea memorable? Para los especialistas, la respuesta está en el equilibrio: una masa con la textura adecuada, una miel aromática que no resulte empalagosa y una cobertura que complemente el conjunto sin robarle protagonismo.

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