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Resumen

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Entre la tradición y el placer de compartir, el turrón de Doña Pepa ocupa un lugar especial en las mesas peruanas. Sin embargo, disfrutarlo también puede convertirse en una batalla entre el deseo y el remordimiento.
Entre la tradición y el placer de compartir, el turrón de Doña Pepa ocupa un lugar especial en las mesas peruanas. Sin embargo, disfrutarlo también puede convertirse en una batalla entre el deseo y el remordimiento.
Por Milenka Duarte

Octubre en el Perú tiene un sabor inconfundible: el del turrón de Doña Pepa. Basta caminar por las calles de Lima para encontrar vitrinas repletas de este tradicional dulce cubierto de miel, grageas y confites multicolores. En las oficinas nunca falta quien lleva una caja para compartir, en las reuniones familiares se convierte en el gran protagonista y, por las tardes, un trozo parece el acompañamiento perfecto para el café.

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