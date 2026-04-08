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En esta nota, conoce qué ofrece en su carta la cada vez más popular cafetería saludable Rosa Pastel. Ubicada en Pueblo Libre, esta propuesta presenta opciones como galletas generosas, igual de saludables y deliciosas.
En esta nota, conoce qué ofrece en su carta la cada vez más popular cafetería saludable Rosa Pastel. Ubicada en Pueblo Libre, esta propuesta presenta opciones como galletas generosas, igual de saludables y deliciosas.
/ Joel Alonzo
Por Pierina Denegri Davies

En un espacio pequeño, casi íntimo, se cocina una idea ambiciosa: cambiar la forma en que entendemos lo dulce. Rosa Pastel no es solo una cafetería saludable; es el resultado de años de formación, curiosidad y una pregunta constante: ¿se puede comer rico y, al mismo tiempo, hacerle bien al cuerpo? Visitamos el local ubicado en Pueblo Libre, donde conversamos con su dueña y creadora y, por suerte, degustamos algunas creaciones suculentas.

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