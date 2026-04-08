En un espacio pequeño, casi íntimo, se cocina una idea ambiciosa: cambiar la forma en que entendemos lo dulce. Rosa Pastel no es solo una cafetería saludable; es el resultado de años de formación, curiosidad y una pregunta constante: ¿se puede comer rico y, al mismo tiempo, hacerle bien al cuerpo? Visitamos el local ubicado en Pueblo Libre, donde conversamos con su dueña y creadora y, por suerte, degustamos algunas creaciones suculentas.

Detrás del proyecto está Rosa Gutiérrez Valencia, quien creció entre recetas y fórmulas químicas. “La cocina es pura química”, recuerda sobre su infancia junto a su madre, química farmacéutica, que incluso tenía su propio laboratorio en casa. Entre preparaciones y explicaciones, Rosa empezó a entender que cocinar también era experimentar.

La mente maestra y manos detrás de este ambicioso proyecto es Rosa Gutiérrez Valencia, quien apuesta por combinar nutrición, gastronomía y salud para crear una carta repleta de opciones deliciosas y saludables. / Joel Alonzo

Su relación con la comida, además, nació con algo de restricción. Diagnosticada con asma a los cinco años, tuvo que dejar los helados, pero en lugar de resignarse, empezó a intentar hacerlos por su cuenta. “Trataba de fabricármelos para poder calmar estos antojos”, cuenta. Ese impulso, mezcla de curiosidad y necesidad, terminó marcando su camino.

Con los años, sumó una formación poco habitual: tecnología alimentaria y estudios en pastelería francesa. A ello se suma una sensibilidad artística heredada de su padre, escultor. Ciencia y arte, en partes iguales, terminan encontrándose en cada receta que ella prepara.

El equipo que se encarga de la atención en Rosa Pastel está compuesto por jóvenes que aprenden de la mano de la fundadora.

La inspiración para lo que hoy conocemos como Rosa Pastel llegó en Francia. Más allá de la técnica, lo que la marcó fue la facilidad para acceder a comida saludable lista para consumir. “En cualquier minimarket encontrabas ensaladas frescas del día… y acá no tenemos nada parecido”, recuerda. Esa ausencia fue el inicio de una idea que hoy toma forma en Lima.

Pero esta propuesta no busca ser solo “healthy”. Su propuesta va más allá: apunta a la funcionalidad. Postres diseñados para responder a necesidades específicas del cuerpo, especialmente en mujeres. “Mi idea vino con el propósito de crear un punto que le permita a la gente acceder a comida saludable”, explica, pensando en problemas como la anemia o la resistencia a la insulina.

Además de galletas, su carta incluye otros dulces como el snicker saludable y las bebidas calientes, como un infaltable capuccino. / Joel Alonzo

En ese sentido, cada preparación se construye desde la composición: fibra, proteína, tipo de endulzantes y textura. “Me importa que la gente coma bien y no deje de cuidarse. Frente a un Estado que no informa tan bien a la gente, hay iniciativas particulares que también estamos haciendo lo que podemos para que el cliente, el consumidor se vaya educando sobre qué necesita para tener una mejor alimentación”, explica.

Antojos que cumplen

La carta de bebidas frías incluye desde clásicos como iced latte y caramel macchiato hasta opciones más llamativas como berry latte, mango latte o matcha latte. También hay smoothies funcionales pensados para hidratar, nutrir y saciar, y una sección salada con humitas de queso, wraps de pollo (a la brasa o teriyaki), empanadas y ensaladas en distintos tamaños.

Los smoothies son una de las creaciones más recientes en incorporarse a la carta de Rosa Pastel. Aprovechan insumos para crear opciones con gran textura y que, además, hidratan. / Joel Alonzo

Pero si hay algo que concentra la atención del público son las galletas y los dulces. Probamos la galleta de avena cowboy, con tropezones de chocolate; la chocopecana; y una que destaca sin discusión: la chocolate Dubái, con un centro cremoso de pistacho que la vuelve irresistible desde el primer mordisco.

También aparecen opciones como brownie con hierro, galleta de frambuesa, snickers saludable, o las galletas de red velvet, Ferrero Rocher o coffee nitro. Más allá de la variedad, lo que sorprende es el equilibrio: sabores logrados, dulzor presente pero no invasivo y una sensación final ligera. Aquí no hay ese golpe de azúcar que satura, sino un cierre amable que invita a seguir.

Uno de los favoritos del público son los brownies con hierro biodisponible, pensados para mujeres durante la menstruación.

Parte de ese resultado está en decisiones técnicas poco visibles pero clave, como el uso de endulzantes como la alulosa, que permite mantener el dulzor sin generar picos de glucosa tan marcados. Una elección que dialoga con la promesa funcional del espacio y que marca una diferencia frente a la pastelería tradicional.

Quedan pendientes varias cosas: explorar más bebidas, probar los smoothies con calma y darle una oportunidad a la carta salada. El formato, además, parece ir hacia lo práctico, con opciones pensadas para llevar que se adaptan al ritmo de la ciudad.

La galleta Chocolate dubai combina una masa de chocolate deliciosa, rellena de un centro de pistachos y katafi crocante. Sin duda, de los favoritos de nuestra visita. / Joel Alonzo

El local es pequeño, pero acogedor. Sus dimensiones no limitan la experiencia, sino que la vuelven más cercana, casi como entrar a un laboratorio de ideas dulces. Y eso, en el fondo, es Rosa Pastel: un lugar donde el antojo no se niega, sino que se transforma.