La tradición de Semana Santa es comer pescado, desde lo más sencillo como un pescado frito hasta el infaltable cebiche, sin embargo, si buscas algo más sofisticado, pero que no te robe todo el día o si quieres sorprender a tus invitados con una receta innolvidable, tres chefs nos dejan sus mejores propuestas para preparar en casa y aquí te dejamos todos los detalles (hasta los secretos:
Tiradito en leche de tigre de ají amarillo por Renato López, chef de Hayaq.
Ingredientes (2–3 porciones)
Para el pescado:
- 300 g de pescado fresco
- Sal fina
Para la leche de tigre de ají amarillo:
- 1 taza de jugo de limón recién exprimido
- ½ taza de fondo de pescado frío (o agua fría si no tienes)
- 1 ají amarillo fresco (sin venas ni pepas)
- 1 diente de ajo pequeño
- ¼ de cebolla roja
- 1 trocito de jengibre
- 100 g de recortes del mismo pescado
- Sal al gusto
- Hielo (2–3 cubos)
Para la chalaquita:
- ½ cebolla roja en brunoise fina
- 1 tomate sin semillas en cubos pequeños
- 1 ají limo en rodajas finas
- Culantro picado
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta
Guarniciones:
- 1 camote grande cocido en cubos
- 1 palta firme en cubos
- Choclo cocido (opcional)
- Cancha serrana (opcional)
Preparación de la Leche de tigre
Licúa el jugo de limón, fondo de pescado, ají amarillo, ajo, cebolla, jengibre y recortes de pescado. Agrega hielo para emulsionar y bajar acidez. Cuela y ajusta sal. Debe quedar ligeramente espesa, picante y fresca.
Tip de chef: no sobrelicúes para evitar amargor
Preparación del pescado (tiradito)
- Corta el pescado en láminas finas tipo sashimi.
- Sazónalo ligeramente con sal.
- Mantenlo frío hasta servir.
Preparación de la chalaquita
Mezcla todos los ingredientes y deja reposar 5 minutos para que se integren los sabores.
Emplatado
- Coloca las láminas de pescado extendidas en el plato.
- Baña con la leche de tigre de ají amarillo.
- Encima agrega un poco de chalaquita.
- Distribuye los cubos de camote y palta alrededor.
- Termina con unas gotas de aceite (opcional) culantro, plata choclito cocido
Los secreto del chef:
- El pescado debe estar ultra fresco (calidad sashimi).
- La leche de tigre debe ser ácida pero balanceada, no agresiva.
- Ají amarillo bien limpio para evitar amargor.
- Todo bien frío al momento de servir.
Pescado a lo macho por Alan Larrea, chef de Percado
Ingredientes:
Para el pescado:
- Pescado (Ojo de uva o perico)
- Sal
- Pimienta
Para la salsa a lo macho:
- Mistura de marisco (langostinos, calamar y pulpo)
- Cebolla
- Ajo
- Ají panca
- Ají amarillo
- Arverja
- Pasta de ají amarillo
- Pimiento
- Crema de leche
- Queso parmesano
- Caldo de crustáceos
Guarniciones:
- Yuca
- Arroz
Preparación del pescado
Al pescado en filete se le pone sal y pimienta y a la parrilla. Se sella el pescado por ambos lados hasta que esté cocinado.
Preparación de la salsa macho
Primero la mistura de mariscos (langostinos, calamar y pulpo) se salpimenta y se sella a fuego vivo en una sartén. Luego se hace un sofrito con cebolla, ajo, ají panca, ají amarillo. Una vez que está bien el sofrito, se le agrega pasta de ají amarillo. Se agregan los mariscos, la arverja, el pimiento, la crema de leche, el queso parmesano y un poquito de fondo de de crustáceos, culantro picado y aji limo.
Para el emplatado
Se sancocha la yuca y luego se fríe y se sirve con arroz con choclo y encima la salsa a lo macho.
Seco de bonito por Miguel Cabrera, chef de Chalana
Ingredientes:
- 20 g de ajo molido
- 150 g de cebolla roja picada
- 200 ml de aceite vegetal
- 150 g de pasta de aji amarillo
- ¼ de atado de culantro licuado
- ½ und de ají limo 1/2
- 120 g de zapallo loche
- 500 ml de chicha de jora
- 2 g de pimienta
- 2 g de comino
- Sal
- 5 filetes de bonito con piel
- 200 ml de caldo de pescado
Preparación
Se filetea el pescado sin quitarle la piel, se le echa un poquito de sal y se pasa por una sartén en aceite bien caliente entre 20 a 30 segundos por cada lado y se retira.
Dentro de esa misma sartén se hace un aderezo de ajo y cebolla y se le agrega un poquito más de aceite, esto hasta que la cebolla y el ajo se ponga melcochita, aproximadamente unos 15 a 18 minutos. Luego ingresa la pasta ají amarillo (esta pasta se prepara a partir del ají amarillo, se limpian los ajíes, se quitan las venas, las pepas y se pasan por agua hervida unos 20 minutos. Se retiran y se pasan a una licuadora previamente pelados). Finalmente, se suma el ají limo sin pepa. Se confita todo a fuego lento. Se le agrega pimienta, comino, y el cuarto de atado de culantro previamente licuado con un poquito de agua.
Este aderezo se cocina unos 45 minutos a fuego lento, se apaga, se reserva y se deja reposar unos 5 minutos, luego se mete a una licuadora y se regresa a la misma olla. Se agrega caldo de pescado y se agrega el zapallo loche rallado. Se cocina durante unos 15 a 20 minutos mientras se mueve.
Se regresan los filetes de pescado otra vez al guiso y se deja cocinar aproximadamente entre 5 a 8 minutos. Al final se rectifica el sabor con la sal y se le agrega culantro picado al final.
Esta preparación se puede acompañar con yuca sancochada y arroz.
