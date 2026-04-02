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Resumen

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Semana Santa en Arequipa. (Autocolca)
Semana Santa en Arequipa. (Autocolca)
Por Maritza Saenz

Con un Fenómeno de El Niño débil, los negocios vinculados al turismo pueden respirar con tranquilidad durante el feriado largo por Semana Santa, periodo en el que se movilizarán cerca de 1,9 millones de personas y se generará un impacto económico de S/906 millones.

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