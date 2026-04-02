Con un Fenómeno de El Niño débil, los negocios vinculados al turismo pueden respirar con tranquilidad durante el feriado largo por Semana Santa, periodo en el que se movilizarán cerca de 1,9 millones de personas y se generará un impacto económico de S/906 millones.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este dinamismo será 10% mayor que el registrado en el feriado de la misma festividad en el 2025, favoreciendo principalmente a regiones con fuerte tradición religiosa, como Ayacucho y Cusco, así como Arequipa e Ica. En paralelo, Lima y sus alrededores se mantienen entre las principales opciones para quienes optan por viajes cortos o de último minuto.

Cómo viajarán los peruanos

Aunque la vía terrestre continúa siendo la opción predominante, Lima Airport Partners (LAP) proyecta un flujo de 297.000 pasajeros en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que representa un incremento de 7% respecto al 2025.

En el ámbito aéreo, la mayor demanda se concentra en destinos nacionales como Cusco, Arequipa y Piura. En contraste, las salidas internacionales muestran preferencia por rutas hacia Punta Cana, Madrid y Buenos Aires. “Se prevé que los días de mayor flujo de pasajeros se concentren entre el jueves 2 (salidas) y el domingo 5 (retornos)”, informó LAP.

Por su parte, en el transporte terrestre, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) estima un flujo de 1,3 millones de personas —entre 8% y 10% más que el año pasado—, lo que equivale a unos 20.000 viajes interprovinciales.

En esa misma línea, la plataforma Redbus señala que la demanda se ha intensificado desde el 29 de marzo y proyecta un crecimiento de 30% en la compra de pasajes hasta el 5 de abril, en comparación con la misma temporada del año anterior. A través de este canal, la demanda proviene principalmente de Lima, Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Huaraz.

Las regiones los esperan

En Ayacucho, región conocida por sus 33 iglesias, las autoridades buscan reafirmar su título de “Capital de la Semana Santa”, pese a los recientes accidentes en la carretera Libertadores, que han afectado la afluencia turística. Así lo señala Jesús Quispe, presidente de la Cámara de Comercio de Ayacucho.

“Esperábamos entre 60.000 y 70.000 visitantes, pero, debido a los accidentes en la carretera, estimamos la llegada de unos 40.000 turistas. Lamentablemente, se ha generado una percepción negativa sobre el transporte hacia Ayacucho, lo que desincentiva las visitas”, indicó.

Las procesiones masivas, la salida del Cristo resucitado y otras actividades no solo atraerán visitantes a la ciudad, sino que también impulsarán el turismo en localidades cercanas como Huanta y Vilcashuamán. No en vano, la Semana Santa representa la principal festividad turística de la región, seguida por los carnavales. En ese contexto, se proyecta un movimiento económico de S/25 millones entre el 27 de marzo y el 5 de abril.

En Cusco, el sincretismo religioso refuerza su posicionamiento como uno de los destinos preferidos. De hecho, esta festividad concentra alrededor del 5% del flujo turístico que recibe la región durante la primera mitad del año.

Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, indicó que esperan la llegada de 28.000 visitantes, lo que representa un aumento de 8% frente a la misma temporada del 2025.

“Proyectamos alrededor de S/15 millones adicionales para la economía regional cusqueña. Confiamos en que este impulso contribuya a acercarnos a los niveles prepandemia, considerando que en el 2025 apenas alcanzamos el 80% de esa referencia. Este año esperamos cerrar al menos en 83% o 84%”, sostuvo.

Ni las lluvias ni otros contratiempos han afectado el optimismo en la región. Sin embargo, en el frente comercial ya se percibe una mayor competencia, especialmente en el sector de alojamiento: el crecimiento de plataformas como Airbnb ha desplazado parcialmente a los hoteles, que actualmente registran una ocupación del 65%.

En el norte del país, destaca la provincia de Otuzco, conocida como la “Capital de la Fe” y cuna de la Virgen de la Puerta. Este distrito liberteño realizará nuevamente el tradicional vía crucis que culmina en el cerro Chologday, esta vez con la participación de cinco actores limeños, con lo que se espera atraer a unas 10.000 personas y generar un impacto económico de S/2 millones.

“El flujo turístico en esta fecha está compuesto en un 85% por visitantes nacionales y en un 15% por extranjeros. De los peruanos, la mitad proviene de provincias de La Libertad, mientras que el resto llega desde Lima, Cajamarca y Huaraz, entre otros destinos”, explicó el alcalde provincial de Otuzco, Julio Mantilla.

Asimismo, la autoridad destacó la fuerte devoción hacia la Virgen de la Puerta: siete de cada diez visitantes aprovechan su estadía para rendirle homenaje, dejar ofrendas y realizar oraciones.

Gasto promedio nacional

Aunque el Fenómeno de El Niño se presenta débil, según el Comité Multisectorial encargado de su estudio (ENFEN), persisten presiones sobre los costos operativos. De acuerdo con Marienela Mendoza, presidenta de la CCL, estas se concentran en los sectores de transporte y alimentación, debido al alza internacional de los combustibles en un contexto de tensiones en Medio Oriente. Aun así, se prevé un gasto promedio de S/450 por persona, lo que representa un incremento de 7,14% frente al 2025.