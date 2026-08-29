Teresa Mera asumió la Presidencia Ejecutiva de Promperú el 5 de agosto y ya tiene varias tareas sobre la mesa: reingeniería de la institución, repotenciamiento de la Marca País y la ejecución de la estrategia de difusión ante la visita del papa León XIV. Con una cartera de inversiones de US$113 millones, el organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) busca atraer capital para proyectos turísticos, como hoteles boutique, y oportunidades en servicios financieros. Los detalles los cuenta a El Comercio.

Han sido cinco años de inestabilidad, golpeando también a Promperú, ¿cuál es su primer diagnóstico?

Estamos haciendo una revisión integral de la institución para identificar cuáles son esos desafíos y qué es lo que tenemos que reforzar. Este diagnóstico debe estar listo en no más de un par de semanas. Hay cosas que dependen únicamente de nosotros, como los temas de reingeniería interna, pero hay otros que sí tenemos que coordinar o trabajar de manera articulada con otros sectores.

Una de los retos que tienen este año es la promoción de la visita del papa León XIV, ¿qué tareas específicas realizarán?

Si bien necesitamos saber con precisión las fechas exactas de la visita del Papa y qué días va a estar en cada lugar, sin perjuicio de eso, hemos tomado contacto con las autoridades eclesiásticas a quienes apoyaremos en la difusión y en la elaboración de materiales digitales para difundir la llegada del Santo Padre al país.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)

¿Se tiene previsto algún presupuesto específico para este tipo de trabajo?

No tenemos un presupuesto específico para esto, trabajamos con el que ya teníamos asignado. No se sabe [si nos darán más] todavía. Si es necesario, lo vamos a solicitar.

¿El déficit de infraestructura dificultará la promoción de las ciudades?, ¿cómo se realiza esta articulación?

Desde la designación del Papa León XIV, en el Mincetur hemos empezado a articular con diversas entidades, otros ministerios y también con las autoridades locales y regionales.

El Mincetur promovió inversiones a través de asociaciones público-privadas y obras por impuestos para la refacción de iglesias, un trabajo que ya se viene haciendo y que está en proceso de ejecución, particularmente en Chiclayo.

Adicionalmente, venimos trabajando con capacitación e información en Chiclayo para que los turistas sean bien recibidos, atendidos y orientados por la población, porque este es un trabajo de todos. Se ha visto la posibilidad de comenzar a difundir entre los dueños de casas para que puedan habilitar sus domicilios para la recepción de turistas, básicamente en Chiclayo, pero lo vamos a extender a las otras regiones.

Fuera de esa misión, queda atender los problemas heredados. Uno de ellos es Machu Picchu. La falta de garantía para acceder al Santuario ha hecho que las agencias internacionales no ofrezcan al Perú como destino, ¿cómo se aborda este problema?

Claramente, este es un tema que viene de un poco más atrás. Se dieron varias situaciones vinculadas a Machu Picchu, como las protestas sociales y las dificultades con el sistema de adquisición de entradas.

El titular del Mincetur Roger Valencia ha tomado cartas en el asunto desde el primer día de su gestión y viene trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura para atender este problema. Ha realizado viajes constantes para coordinar directamente con las autoridades locales sobre cómo manejar la venta de entradas.

Más allá de la presencialidad, está el funcionamiento del sistema en línea del Ministerio de Cultura, donde existe un tiempo de reserva de tres horas, durante el cual las entradas quedan bloqueadas a favor de quien las reserva. Ese es un tiempo muerto que quita la oportunidad a otras agencias o personas que están dispuestas a comprarlas y pagarlas en el momento. Se está haciendo una evaluación integral de este sistema y esperamos llegar pronto a una solución.

En paralelo, se vienen tomando otras medidas, como el estudio de capacidad de carga, que permitirá determinar con certeza cuántos visitantes puede recibir Machu Picchu. Este proceso, liderado por el Viceministerio de Turismo, cuenta con una consultoría que se inició en enero o febrero de este año y ya están trabajando en ello. El objetivo es determinar la capacidad adecuada no solo del santuario histórico, sino de todo el parque natural, diversificando la oferta con actividades como el Camino Inca, la observación de aves y orquídeas para enriquecer la experiencia del visitante.

¿Y tiene Promperú alguna estrategia directa con estas agencias internacionales para volver a colocar al Perú como destino?

Por supuesto. Machu Picchu continúa siendo nuestro principal atractivo turístico, por lo que seguimos promocionándolo de manera muy activa, mientras trabajamos para comunicar pronto una solución definitiva respecto a la venta de entradas. Además, estamos diversificando la promoción de otros destinos peruanos con enorme potencial.

(Foto: César Campos/ GEC)

Hablando del posicionamiento de Perú en el exterior, ¿cómo nos están viendo afuera?

El Perú genera mucha expectativa. El turista no solamente viene a visitar los monumentos históricos que tenemos o a disfrutar de nuestra naturaleza, sino que también busca tener un contacto con la población peruana, con nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces, estamos trabajando en esa línea para hacer que el turista tenga ese tipo de experiencias.

Por ello, fortalecemos la difusión de nuestro perfil como país para atraer a turistas que no solamente vengan a visitar estos lugares tradicionales, sino que también lleguen turistas de aventura y de experiencias vivenciales con las comunidades, impulsando fuertemente el turismo rural comunitario.

Hay un desafío relacionado con el tema de infraestructura, pero se viene trabajando de manera muy proactiva con las entidades competentes, como el Ministerio de Vivienda y el MTC. El 2023, Mincetur le alcanzó al MTC una lista de proyectos de carreteras y aeropuertos que permitan impulsar el turismo. Estos proyectos fueron incorporados en los planes del MTC y ya se viene trabajando en ello.

No solo la conectividad, también la inseguridad, ¿cómo juega en contra para la recuperación del turismo?

Lo que nos toca es salir a mostrar qué es lo que estamos haciendo como país para demostrar que, a pesar de las circunstancias complejas, el Perú sigue siendo un destino turístico seguro.

Ahora trabajamos muy de cerca con la Policía Nacional; tenemos planes de trabajo con ellos para identificar rutas turísticas y brindar acompañamiento de seguridad, así como para reforzar la seguridad en los distritos más turísticos, como Miraflores o Barranco. También contamos con líneas de atención telefónica inmediata para garantizar seguridad a los visitantes.

¿Y qué tanto le ha afectado a la imagen del país el tema de la inseguridad?

La inseguridad existe en todas las grandes capitales y países del mundo. Esto no implica necesariamente que el turista deje de venir, siempre y cuando demostremos las acciones concretas y proactivas que estamos tomando en los sitios turísticos más frecuentados para garantizar al turista que, al visitar estos lugares, estará cubierto, atendido y protegido por el Estado peruano.

Hace un momento mencionó a la conectividad como problemas, ¿se está buscando conexiones nuevas entre regiones?

Básicamente Cusco, Arequipa y Loreto, con vuelos directos tipo Iquitos-Cusco o Arequipa-Cusco, que existían antes de la pandemia. Vuelos que desde el norte del país puedan llegar a destinos como Iquitos o Cusco no retornar a Lima para ir a otro punto.

¿Y se tiene alguna fecha o mes estimado?

Es complicado determinarlo porque se trata de una negociación en la que no estamos directamente vinculados. Nosotros invitamos, promovemos y acompañamos, pero las decisiones de inversión corresponden a otros actors.

Turistas españoles en la plaza de Armas del Cusco. (Fotos: John Sequeiros)

Con todos estos factores que nos juegan en contra, ¿cuál es la situación actual del turismo receptivo?

De acuerdo con nuestro último estudio de perfil del turista extranjero, el nivel de ingresos y el gasto promedio por estadía en el Perú se ha incrementado en un 14%. Actualmente, ellos gastan alrededor de 1.232 dólares por estadía y el tiempo de permanencia se ha extendido a un promedio de 10 días. Este mayor nivel de gasto compensa significativamente cualquier variación en el volumen total de visitantes.

Se trata de un turista con un perfil académico muy alto: más del 40% cuenta con maestría y más del 30% posee un doctorado. Asimismo, prefieren hospedarse en hoteles de cuatro y cinco estrellas sobre los de tres estrellas.

Turistas disfrutaron de la fiesta tradicional en Huancayo

Hemos visto una reducción de visitantes chilenos, ¿qué ocurrió con ellos?

Lo que ha ocurrido es que su gobierno implementó un programa de incentivos para promover que sus ciudadanos consuman localmente en Arica. Han desarrollado centros comerciales, potenciado los servicios médicos y, de hecho, la gran mayoría de los restaurantes en las áreas de comida de estos complejos comerciales son de gastronomía peruana.

Por ello, el incentivo tradicional de cruzar la frontera para consumir nuestra culinaria ha disminuido al contar con esa oferta en su propio territorio.

Frente a esto, nuestra estrategia se orienta a diversificar mercados y atraer flujos de otras fronteras.

Hablando de posicionar al Perú, turísticamente, ¿qué rutas están promoviendo?

Estamos haciendo mucho trabajo con respecto a la promoción de destinos de aventura. Este turista es bastante especializado, con un nivel de sofisticación alto, que se queda más tiempo en el país, lo cual forma parte de nuestra estrategia de diversificación de destinos.

Por el lado del turismo religioso, este no se ha detenido; sigue activo de manera independiente de la visita papal. No solo aprovechamos la ruta del Papa León XIV, tenemos una amplia oferta gracias a nuestras figuras como Santa Rosa o San Martín de Porres. Gracias a nuestro acercamiento con las autoridades eclesiásticas, acordamos trabajar de manera conjunta para el desarrollo de los contenidos y las narrativas que acompañarán la promoción de estos destinos.

Asimismo, cabe destacar que desde enero de este año el Perú forma parte de la Red Internacional de Turismo Religioso, lo que nos brinda certificación y soporte internacional. Además, trabajamos con Argentina para afinar los detalles de la Ruta del Papa, un modelo que replicaremos en otros circuitos religiosos del país.

Otro proyecto de gran potencial es el turismo de Barroco. Se trata de una ruta en la que se trabaja conjuntamente entre Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia para visitar iglesias coloniales, integrando también la música local de la época. La idea es organizar conciertos de música barroca o vernacular asociada a ritos religiosos tradicionales dentro de las iglesias coloniales, algo que se hace mucho en Europa. Hacia finales del primer semestre ya podríamos tener algo más concreto.

¿Y están trabajando en nuevas rutas?

Sí. Tenemos cuatro grandes proyectos territoriales integrals en desarrollo: “Playas del Norte”, el “Circuito Nororiental” —que abarca Loreto y Amazonas—, la “Ruta de los Volcanes” —en Arequipa y el Valle del Colca— y el proyecto “Choquequirao”.

Además de la promoción turística, están a cargo del posicionamiento de la Marca País, que ha perdido impulso, ¿qué estrategia plantean?

Estamos trabajando en una reevaluación y repotenciamiento de la Marca País. Nos tenemos que adecuar no solamente en cuanto a contenidos, sino también en cómo los adaptamos a este nuevo perfil del turista que busca un acercamiento real con la identidad, la cultura y la población del país.

Haremos una revisión integral para devolverle dinamismo a la marca y adaptarla plenamente al entorno digital. Además, continuaremos trabajando estrechamente con nuestros licenciatarios de la Marca País, y próximamente anunciaremos nuevos otorgamientos de licencias.

También impulsamos el desarrollo de las marcas sectoriales, como las marcas de café y de alpaca, coordinando de cerca con los productores para impulsar estas marcas específicas bajo el paraguas de la Marca País.

Sobre su estragia Film In Perú, para promovernos como scenario para producciones audiovisuals, ¿hay avances?

Esa estrategia nunca se detuvo. De hecho, entre nuestros logros más recientes es la filmación en Barranco del videoclip del grupo de K-pop coreano Hypen, correspondiente a su tema Bloody Paradise. Esto es sumamente importante porque el K-pop es tendencia mundial y pone al Perú en una vitrina global excepcional.

Asimismo, coordinamos con una productora china la grabación en el Perú del programa concurso gastronómico Divas Hit The Rock. El equipo grabó en el país durante cuatro días, un hecho inédito que nos dará una gran exposición en el mercado asiático.

Por otro lado, ya hemos trabajado en la reglamentación de Film In Perú, falta la reglamentación de la ley que establece los incentivos tributarios. En la Ley de Delegación de Facultades hemos solicitado que se incorpore esta posibilidad de desarrollar la reglamentación de esta norma.

Finalmente, cuál es la cartera de promoción de inversiones que maneja Promperú. ¿A cuánto asciende y cómo se distribuye?

Nuestra cartera de proyectos de inversión asciende actualmente a unos US$113 millones. Nos enfocamos tanto en infraestructura como en el sector de servicios.

En infraestructura turística, por ejemplo, hemos identificado oportunidades muy interesantes para el desarrollo de hoteles boutique en casonas coloniales tradicionales en ciudades como Cusco, Iquitos y Trujillo. Esto atrae mucho al turista de alto gasto y permite la conservación y puesta en valor de inmuebles históricos señoriales.

Asimismo, el sector servicios representa un componente muy dinámico de nuestra cartera, abarcando desde servicios logísticos para la industria audiovisual hasta empresas de tecnología especializadas en desarrollo de software para animación, cine y soporte técnico para la minería.

Adicionalmente, dentro de la cartera de inversiones en servicios que promueve Promperú, servicios financieros y de seguros forman parte importante de nuestra oferta. El objetivo es identificar inversionistas extranjeros interesados en aportar capital para establecer una financiera, establecer cajas o invertir en una entidad que en este momento ya esté funcionando y que necesite expandirse.