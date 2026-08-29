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Resumen

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Teresa Mera asumió la Presidencia Ejecutiva de Promperú el 5 de agosto y ya tiene varias tareas sobre la mesa: reingeniería de la institución, repotenciamiento de la Marca País y la ejecución de la estrategia de difusión ante la visita del papa León XIV. Con una cartera de inversiones de US$113 millones, el organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) busca atraer capital para proyectos turísticos, como hoteles boutique, y oportunidades en servicios financieros. Los detalles los cuenta a El Comercio.

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