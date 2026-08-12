Por Maritza Saenz

La Marca Perú cumplió 15 años este 2026. En ese tiempo, se ha consolidado como uno de los principales activos para posicionar al país en el mundo y, aunque su valor económico y reconocimiento internacional han seguido creciendo, especialistas consultados por El Comercio advierten que la estrategia para potenciarla ha perdido continuidad, reduciendo su capacidad para impulsar el turismo, las exportaciones y la atracción de inversiones.

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