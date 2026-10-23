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Resumen

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Brasil se ha convertido en un mercado de interés prioritario para el sector portuario peruano debido al alto volumen de exportaciones hacia Asia que genera. (Foto: AFP)
Brasil se ha convertido en un mercado de interés prioritario para el sector portuario peruano debido al alto volumen de exportaciones hacia Asia que genera. (Foto: AFP)
/ STR
Por Maritza Saenz

Perú busca aprovechar su ubicación geográfica y el desarrollo de su infraestructura portuaria para convertirse en un nodo de conexión estratégico entre Brasil y Asia. En ese objetivo, el proyectado terminal portuario de Corío, en Arequipa, juega un papel clave para captar parte de la carga del oeste brasileño que actualmente se moviliza por rutas del Atlántico y el Canal de Panamá.

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