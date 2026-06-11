La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el oleaje anómalo continuará afectando el litoral peruano hasta el próximo 17 de junio, como consecuencia del ingreso de oleaje proveniente del suroeste del Pacífico.

A través de su cuenta en X, la entidad encargada de monitorear este tipo de fenómenos, prevé que las condiciones del mar presenten variaciones en intensidad según la zona del país. En el litoral sur, el oleaje se incrementará a nivel moderado a partir de la tarde del 15 de junio, situación que también se replicará en la zona centro desde esa misma fecha.

Fuerte oleaje provoca naufragio de embarcación artesanal y dejó dos desaparecidos en Pisco. (Foto: Captura/América Noticias)

En tanto, en el litoral norte se mantendrá un oleaje de ligera intensidad durante los próximos días.

Las autoridades recomiendan a la población, pescadores artesanales y operadores de actividades portuarias tomar precauciones y seguir las indicaciones de las capitanías de puerto ante posibles restricciones o cierres temporales.

Cabe señalar que hoy, jueves 11 de junio, culmina la alerta emitida por Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú por oleajes “de ligera a muy fuerte intensidad” en la costa, por lo que puertos y muelles del litoral peruano ha comenzado a reabrir.

¿Cuáles puertos fueron cerrados por oleaje anómalo?

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero proveniente del suroeste se intensificó hasta alcanzar niveles fuertes durante la madrugada del lunes 8 de junio.

En la zona centro, comprendida entre el sur de Salaverry y San Juan de Marcona, el fenómeno también llegó a intensidad fuerte la mañana del domingo 7, siendo Chimbote y Casma las áreas más afectadas. Asimismo, se reportaron daños en localidades como Chincha (Ica), San Bartolo (Lima) y otros puntos del litoral.

Por su parte, en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, las condiciones del mar fueron más severas. Frente a esto se dispuso el cierre de diversos puertos, terminales y caletas como el de Talara, Paita, Salaverry, Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan de Marcona, además de varios desembarcaderos artesanales y muelles pesqueros