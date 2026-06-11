Resumen

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En la parte centro, el incremento a oleaje moderado es desde la tarde del 15 de junio.Foto: archivo GEC
En la parte centro, el incremento a oleaje moderado es desde la tarde del 15 de junio.Foto: archivo GEC
Por Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el oleaje anómalo continuará afectando el litoral peruano hasta el próximo 17 de junio, como consecuencia del ingreso de oleaje proveniente del suroeste del Pacífico.

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