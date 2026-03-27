La Municipalidad Provincial del Callao ordenó el cierre temporal de la vía expresa Costa Verde en el sentido de norte a sur, como medida preventiva frente al oleaje anómalo que se registra en el litoral chalaco.

La disposición fue comunicada con el objetivo de reducir riesgos para conductores y peatones que transitan por esta importante arteria costera. Se gún la autoridad edil, las condiciones adversas del mar han generado el arrastre de agua, arena y otros materiales hacia la autopista, afectando la seguridad en la zona.

El cierre se aplica únicamente en el tramo correspondiente al Callao, mientras que otros sectores de la Costa Verde continúan funcionando con normalidad. Es decir, el tránsito vehicular sigue habilitado en rutas que conectan distritos de Lima, como San Miguel y Chorrillos, sin mayores inconvenientes.

Comunicado fue compartido en las redes sociales del municipio.

Las autoridades explicaron que la restricción en el sentido norte a sur permitirá una intervención focalizada en el área afectada. En esa línea, exhortaron a los conductores a respetar la señalización, tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras permanezca vigente la medida.

Tras el cierre, se ejecutarán trabajos de evaluación de daños en la infraestructura, así como labores de limpieza y retiro del material arrastrado por el mar. Estas acciones buscan restituir las condiciones adecuadas para la circulación en el menor tiempo posible.

Personal de Defensa Civil cierra la Costa Verde, en el Callao, debido al incremento del oleaje. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

La reapertura de la vía dependerá de que se garanticen condiciones seguras para el tránsito. La Municipalidad del Callao reiteró que se trata de una medida preventiva ante un fenómeno natural que continúa en monitoreo, y pidió a la ciudadanía respetar las disposiciones emitidas.