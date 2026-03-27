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Los oleajes anómalos persisten con el paso de las horas y por eso se mantiene cerrado al tránsito un sentido de la Costa Verde Callao. Foto: Andina
Los oleajes anómalos persisten con el paso de las horas y por eso se mantiene cerrado al tránsito un sentido de la Costa Verde Callao. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Municipalidad Provincial del Callao ordenó el cierre temporal de la vía expresa Costa Verde en el sentido de norte a sur, como medida preventiva frente al oleaje anómalo que se registra en el litoral chalaco.

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