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Los sujetos iban a usar una ampolla para asesinar a un paciente en UCI en Trujillo. (América TV)
Los sujetos iban a usar una ampolla para asesinar a un paciente en UCI en Trujillo. (América TV)
Por Redacción EC

Dos sujetos fueron intervenidos dentro del Hospital Regional Docente de Trujillo cuando trataron de administrar una ampolla con una sustancia desconocida y asesinar a un paciente que estaba en cuidados intensivos.

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