Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Dos sujetos fueron intervenidos dentro del Hospital Regional Docente de Trujillo cuando trataron de administrar una ampolla con una sustancia desconocida y asesinar a un paciente que estaba en cuidados intensivos.
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