Dos sujetos fueron intervenidos dentro del Hospital Regional Docente de Trujillo cuando trataron de administrar una ampolla con una sustancia desconocida y asesinar a un paciente que estaba en cuidados intensivos.

Según la primera información de la policía que intervino en este hecho, los sujetos se disfrazaron como personal médico e ingresaron al nosocomio a través de coordinaciones que se hicieron con un médico asistente y una mujer identificada como “Hilda”.

Paciente sobreviviente de ataque de sicarios en La Esperanza ingresa al hospital el 5 de marzo. Sospechan intento de asesinato con inyección facilitado por médico y pareja del detenido vía WhatsApp. Cámara de seguridad registra el hecho. Gobierno regional investiga y refuerza seguridad.

Los familiares de la víctima se percataron de que los dos desconocidos rondaban la sala UCI y avisaron al personal médico, quienes dieron parte a la policía y lo que permitió su detención.

Los dos sujetos intervenidos en el hospital que se habían disfrazado de personal médico. (América TV)

Los dos sujetos intervenidos en el hospital que se habían disfrazado de personal médico. (América TV)

“Dos personas ingresan disfrazados de enfermeros y cuando se están desplazando, llegando a la cama UCI, había personal de inteligencia”, detalló el general PNP Franco Moreno, jefe de la III Macro Región de La Libertad.

La policía intervino a la mujer que coordinó a través de WhatsApp, quien sería pareja del objetivo y que había sido internado luego de sobrevivir un ataque a balazos por parte de sicarios en La Esperanza en el que murió uno de sus amigos el pasado 25 de marzo.