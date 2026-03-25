Resumen

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Investigadora peruana crea robot para asistencia educativa en niños con TEA
Investigadora peruana crea robot para asistencia educativa en niños con TEA
Por Redacción EC

Misi (adaptación del quechua mishi) es un robot en forma de gatito que le permite a niños entre 5 y 11 años con Transtorno del Especto Autista (TEA), fortalecer sus habilidades sociales y comunicativas jugando, escribiendo, dibujando y conversando.

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