Misi (adaptación del quechua mishi) es un robot en forma de gatito que le permite a niños entre 5 y 11 años con Transtorno del Especto Autista (TEA), fortalecer sus habilidades sociales y comunicativas jugando, escribiendo, dibujando y conversando.

Investigadora peruana crea robot para asistencia educativa en niños con TEA

Integrando robótica educativa, una arquitectura basada en Arduino Mega, pantalla táctil TFT y módulos de estimulación auditiva y visual interactiva, Misi le permite a los niños con TEA reducir la ansiedad, estimular la interacción social, fortalecer sus habilidades comunicativas y apoyar sus procesos terapéuticos.

“La idea de crear Misi se generó en clase, con mis alumnos. Entre diversas problemáticas evaluadas, observamos que una población poco atendida eran los niños con TEA. Decidí entonces desarrollar una solución de asistencia educativa para ellos. Así nació Misi”, sostiene la ingeniera Yadhira Valenzuela, investigadora de la Universidad Continental y creadora de Misi.

Investigadora peruana crea robot para asistencia educativa en niños con TEA

Misi incorpora una pantalla LED en el torso que permite actividades interactivas como escritura, dibujo y juegos cognitivos. Y al trabajar con algoritmos, cuanto más el niño hace uso de Misi, el robot se adapta a los gustos de cada uno de ellos.

“Misi fue concebido como una herramienta complementaria para especialistas en terapia, ofreciendo estimulación interactiva mediante juegos cognitivos, simulación conversacional con ejercicios auditivos, así como un diario emocional digital que promueve la autorregulación y expresión afectiva”, agrega la investigadora.

Médicos y psicólogos asesoraron este proyecto durante su desarrollo hasta la versión final. Igualmente, niños entre 5 y 7 años han hecho uso de Misi, comprobando sus aportes al desarrollo de habilidades comunicativas y sumar a los procesos terapéuticos de los niños.

«Misi representa lo mejor de la investigación con propósito: integrar inteligencia artificial, robótica y empatía para mejorar la calidad de vida de los niños. Este tipo de innovación no solo resuelve problemas reales, sino que redefine el rol de la universidad como motor de transformación social y tecnológica en el país”, sostuvo el Dr. Walter Curioso Vílchez, vicerrector de Investigación de la Universidad Continental.

Sobre la creadora

Misi es una más de las creaciones de Yadhira Valenzuela, que actualmente es investigadora en el ámbito de robótica, inteligencia artificial y tecnologías inclusivas, además de jefa de práctica en la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Continental, carrera de la que egresó en 2023.

Anteriormente, ha creado sistemas automatizados de clasificación de limón Tahití mediante visión artificial, soluciones para optimización de procesos agroindustriales, traductores de audio a sistema Braille en tiempo real, y robots sociales orientados al acompañamiento emocional en poblaciones vulnerables.

Investigadora peruana crea robot para asistencia educativa en niños con TEA

Su perfil de investigadora la ha llevado a formar parte de la publicación “Inventoras peruanas: historias de mujeres creadoras y transformadoras del mañana”, publicado por Indecopi en febrero de este año y en la que destacan las trayectorias de 6 inventoras peruanas, siendo Yadhira Valenzuela la única la única representante de una región fuera de Lima, consolidando su proyección como una de las jóvenes investigadoras peruanas con mayor impacto en innovación tecnológica con enfoque social.

Por estos días, la ingeniera Yadhira Valenzuela está participando como invitada en la School on Applied AI for Sustainable Development, evento que se realiza en Italia y que es organizado por el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) en Italia hasta el 27 de marzo.