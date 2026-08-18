Por Joel Dávila Quiñonez

Desde 1938, el Campo de Marte no solo alberga el Monumento a los Defensores de la Frontera, sino que ha sido durante décadas un importante espacio de esparcimiento para los limeños y un área verde de especial valor para la ciudad. Hoy, sin embargo, su situación genera preocupación entre vecinos y autoridades.

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