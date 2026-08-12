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Desarrollado por Renzo Giner para El Comercio (Perú)

La Policía Nacional (PNP) anunció recientemente que el próximo 2 de agosto iniciará la fiscalización y aplicación de multas efectivas a los usuarios de motos eléctricas que no cuenten con la documentación reglamentaria.
Por Renzo Giner Vásquez

El caótico tráfico limeño ya no es exclusivo de las pistas, sino que también se ha trasladado a las ciclovías. En un reciente informe, El Comercio reveló que en solo cinco horas más de 200 vehículos eléctricos utilizaron la ciclovía de la avenida Arequipa.

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