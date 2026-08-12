El caótico tráfico limeño ya no es exclusivo de las pistas, sino que también se ha trasladado a las ciclovías. En un reciente informe, El Comercio reveló que en solo cinco horas más de 200 vehículos eléctricos utilizaron la ciclovía de la avenida Arequipa.

El monitoreo realizado por el periodista Diego Aquino permitió detectar unidades que alcanzaban velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, compartiendo este espacio con ciclistas y otros usuarios.

Durante años, la falta de fiscalización y la comercialización de algunas de estas unidades como si fueran “juguetes” contribuyeron a generar confusión entre sus propietarios sobre los requisitos necesarios para conducirlas.

Fiscalización sigue vigente

Este escenario comenzó a cambiar con el inicio de la fiscalización a las motocicletas eléctricas consideradas vehículos motorizados.

En los últimos días, representantes del Ejecutivo y de los gremios de propietarios y comerciantes han mantenido reuniones para abordar la situación de miles de usuarios que encuentran dificultades para regularizar sus unidades.

Según información obtenida por El Comercio, entre los acuerdos se encuentra la instalación de mesas de trabajo y la posibilidad de coordinar con la Sunarp alternativas frente a los problemas para la inmatriculación de determinados vehículos.

Sin embargo, estas conversaciones no han suspendido la normativa ni la fiscalización vigente.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron, además, que no existe una prórroga para que las motocicletas eléctricas consideradas vehículos motorizados continúen circulando por las ciclovías.

¿Qué documentos necesitan?

De acuerdo con la normativa vigente, las unidades cuya velocidad de fabricación supera los 25 kilómetros por hora son consideradas vehículos motorizados y deben contar con placa de rodaje, Tarjeta de Identificación Vehicular, SOAT y la licencia de conducir correspondiente.

Estos vehículos tampoco están autorizados a circular por ciclovías ni veredas y deben desplazarse por la calzada.

Franklin Barreto, coronel en retiro de la Policía Nacional y especialista en tránsito y seguridad vial, sostuvo que el problema actual es consecuencia de años de falta de fiscalización.

“Se permitió que ingresaran vehículos que debían registrarse como motorizados, pero fueron comercializados como si no necesitaran ningún tipo de documentación”, señaló.

Barreto explicó también que una intervención puede implicar más que una papeleta. Dependiendo de las infracciones detectadas, pueden aplicarse varias sanciones e incluso medidas preventivas sobre el vehículo.

Motos eléctricas todavía utilizan ciclovías

Durante recorridos realizados por El Comercio en las avenidas Arequipa, Abancay, La Marina y Universitaria todavía fue posible observar motocicletas eléctricas circulando por ciclovías, aunque en menor cantidad que semanas atrás.

El especialista en seguridad vial Mario Candia considera que el problema se originó también por la ausencia de controles permanentes.

“Muchas personas han quedado hasta cierto punto engañadas con estos vehículos. El fabricante les decía que no necesitaban licencia ni SOAT, lo cual finalmente fue falso”, afirmó.

Adicionalmente, la Municipalidad de Lima (MML) advirtió que los conductores de motos eléctricas que invadan la ciclovía serán considerados infractores de la falta M43, por lo que podrían recibir una multa de 660 soles, equivalente al 12% de una UIT.

¿Qué vehículo tengo y qué necesito?

Una de las principales dificultades es que no todos los vehículos eléctricos pertenecen a la misma categoría ni tienen las mismas obligaciones.

Bicicletas eléctricas, vehículos de movilidad personal y motocicletas eléctricas presentan características diferentes que determinan qué documentación necesitan y por dónde pueden circular.

Por ello, El Comercio desarrolló una herramienta interactiva que permite identificar, según las características de cada unidad, qué documentos debe tener el conductor y qué vías puede utilizar.

GUÍA EL COMERCIO * SELECCIONA TU VEHÍCULO * 📋 REQUISITOS ◀ PERMITIDO EN CICLOVÍAS Bicicleta Clásica ▶ ⚙️ DETALLES Y REGLAS Velocidad máx: ¿Es VMP?: Pasajeros: Aceleración: Pedales: Motor: ¿Puede usar la ciclovía? SÍ ¿Requiere licencia? NO

Mientras continúan las conversaciones entre los gremios y el Ejecutivo, las obligaciones actuales se mantienen. Cualquier modificación sobre la formalización o los requisitos de estos vehículos deberá ser oficializada antes de cambiar las reglas vigentes.