Una intensa llovizna se viene registrando este jueves 22 de octubre en varios distritos de Lima Metropolitana, lo que podría generar aniegos en las principales vías, en un contexto de temperaturas elevadas asociadas al calentamiento del mar y al Fenómeno El Niño.

En zonas de San Borja, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y San Miguel se reportó la caída de gotas significativas que causaron algunas complicaciones en techos y veredas. Las precipitaciones fueron más intensas en Lima Este.

Se recomienda a los conductores manejar con prudencia y evitar el exceso de velocidad, a fin de prevenir accidentes de tránsito.

Cabe indicar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había informado que la capital presentaba cobertura nubosa hacia la costa y que por ello, para las próximas horas se preveían precipitaciones.

#Llovizna #Minam #Senamhi Lima presenta cobertura nubosa hacia la costa. Para las próximas horas se prevén precipitaciones, conforme al aviso meteorológico https://t.co/z9ew8QEdlp #PerúResponde ante el fenómeno El Niño, mantente informado con las cuentas oficiales del Senamhi. https://t.co/fs8IkAPVLl — Senamhi (@Senamhiperu) October 22, 2026

Según la alerta meteorológica del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), para hoy, jueves 22 de octubre, se esperan acumulados de lluvia y/o llovizna cercanos a 1 mm/día en la costa de Lima e Ica.

Explicó que se incrementaría la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Esto incrementaría la sensación de frío. En tanto, se esperan acumulados de lluvia de alrededor de 2.5 mm/día en la costa de Arequipa y valores próximos a 2 mm/día para Moquegua.

Además, Lima Metropolitana experimentará el fenómeno conocido como “días sin sombra”, cuando los rayos solares incidan de manera perpendicular sobre las personas y los objetos, reduciendo momentáneamente la proyección de sus sombras.

Este fenómeno se registrará entre el 22 y el 25 de octubre, y se produce por la posición del Sol respecto a la Tierra y ocurre cuando el astro alcanza el punto más alto sobre una localidad, conocido como cenit.

En ese momento, los rayos solares llegan verticalmente al suelo y las personas que se encuentren bajo la luz solar directa prácticamente no proyectarán sombra. Este fenómeno podrá observarse cerca del mediodía.

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