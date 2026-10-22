Intensa llovizna se registra en Lima Metropolitana, principalmente en la zona este de la capital. (Foto: Andina)
Intensa llovizna se registra en Lima Metropolitana, principalmente en la zona este de la capital. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Una intensa llovizna se viene registrando este jueves 22 de octubre en varios distritos de Lima Metropolitana, lo que podría generar aniegos en las principales vías, en un contexto de temperaturas elevadas asociadas al calentamiento del mar y al Fenómeno El Niño.

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