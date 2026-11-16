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Prevenir para no tener que reconstruir

“La prevención requiere capacidades técnicas, recursos y continuidad institucional. Las municipalidades tienen un papel fundamental por su cercanía al territorio, pero son muchas y heterogéneas”.

    Pablo de la Flor
    Por

    Especialista en políticas públicas

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Cada vez que llega El Niño, el país reconstruye lo que pudo proteger antes. Esta vez conviene preguntarnos qué hemos aprendido de las emergencias anteriores y qué sistemas de prevención hemos institucionalizado: cómo se toman las decisiones, cómo se ejecutan las obras y qué apoyo necesitan quienes deben hacerlas realidad.

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