La visita del papa León XIV al Perú finalizará este lunes 16 de noviembre y alcanzará un final con broche de oro con una gran misa en Las Palmas, en Surco. El pontífice recorrió Lima, Cajamarca, Chiclayo, Cusco y Pucallpa en una jornada que reunió a miles de feligreses en la zona costeña, andina y amazónica. Estos encuentros con comunidades religiosas y una celebración eucarística multitudinaria fueron públicamente populares y esperados por miles de peruanos que siguieron el recorrido del Papa paso a paso. Este lunes esta ruta eucarística llega a su fin. Conoce en la siguiente nota las actividades agendadas para el último día del Papa León XIV en el Perú.

Papa León XIV en Lima: actividades del lunes 16 de noviembre

De acuerdo con la agenda prevista para este lunes 16 de noviembre, el papa León XIV cumplirá las siguientes actividades:

A las 8:30 a. m.: encuentro con el personal y las personas acogidas por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 10:30 a. m.: León XIV celebrará la misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Esta será la última celebración eucarística incluida en el itinerario peruano antes de su partida hacia Roma.

A la 1:15 p.m.: La despedida oficial en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao

A la 1:45 p.m.: despega el avión

Martes 17 de noviembre por la mañana: llegada a Roma

Dónde seguir en vivo al Papa León XIV

Los fieles que no puedan de viajar o estar en Cusco y Pucallpa este domingo 15 de noviembre también tendrán la oportunidad de acompañar al papa León XIV durante la celebración eucarística desde sus hogares. Para ello, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), encargado de la cobertura oficial de la visita apostólica, transmitirá la misa en directo a través de TVPerú. La señal estará disponible en televisión abierta y en diferentes operadores de cable.

Quienes deseen seguir la ceremonia podrán sintonizar el canal 7.3 de la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como Movistar TV en los canales 31 (SD) y 731 (HD), Claro TV en el 14 (SD) y 514 (HD), DirecTV en el 1190 y Best Cable en el 92. Asimismo, la transmisión estará disponible gratuitamente por internet mediante el canal oficial de TVPerú en YouTube y sus distintas redes sociales, permitiendo que más personas acompañen este encuentro religioso en tiempo real.

¿A qué hora vuelve a Lima y qué hará en su último día?

La salida de Pucallpa está prevista para las 7:05 p. m., con aterrizaje a las 8:20 p. m. en la Base Aeronaval del Callao, correspondiente al Grupo Aéreo N.° 8. Desde allí, León XIV se trasladará por tierra a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde pasará la noche. Esos horarios corresponden al vuelo programado y no indican el momento exacto en que llegará a su residencia en la capital.

El lunes 16 será la última jornada de la visita. La agenda contempla un encuentro con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, junto a la imagen del Señor de los Milagros, antes del vuelo hacia Roma previsto para la 1:45 p. m. Para quienes planean seguir las actividades del domingo, la distinción principal es geográfica y horaria: Cusco concentrará los encuentros de la mañana; Pucallpa, la reunión amazónica y la misa de la tarde.