La Agencia Espacial del Perú (Conida) difundió una imagen satelital que muestra las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, donde miles de fieles participaron en la misa que el papa León XIV ofreció el pasado 13 de noviembre en Chiclayo.

La imagen aérea muestra el área central acondicionada para recibir a los asistentes, organizada en varios sectores delimitados por vías de acceso, así como la explanada y los espacios destinados a la circulación del papamóvil.

“Desde la órbita, la alta tecnología de la Agencia Espacial del Perú - CONIDA logró capturar un testimonio imborrable de esa gracia: la inmensa marea humana reunida en la explanada de las Pampas de Pimentel (Lambayeque), unida en oración, amor y devoción”, señaló.

“Ver esta imagen desde el espacio nos recuerda que, cuando la fe nos convoca, las distancias desaparecen y construimos juntos el país fraterno y luminoso que tanto anhelamos. Que este destello de unidad, inspirado por las palabras de su santidad León XIV, siga guiando siempre nuestros pasos”, agregó.

El regreso del papa León XIV a Chiclayo tuvo un significado particular para la población local, debido a que Robert Prevost ejerció como obispo de esta diócesis durante más de ocho años.

Su trayectoria pastoral en Lambayeque motivó que numerosos fieles acudieran a las Pampas de Pimentel para participar del encuentro. El Vaticano informó oficialmente que aproximadamente 500.000 personas asistieron al rito religioso.

Entre los asistentes a la misa estuvo la presidenta Keiko Fujimori, quien saludó a los miembros del clero y fieles en el área para invitados. Tras el evento, León XIV bajó del altar en el estrado y saludó a la jefa de Estado entre el grupo de invitados.