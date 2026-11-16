Una trabajadora de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S.A.) dirigió un emotivo mensaje de despedida al papa León XIV instantes antes de que la aeronave en la que viajaba abandonara el espacio aéreo peruano con destino a Roma.

“Santo Padre, papa León XIV, ha sido un honor para el personal aeronáutico acompañarlo con nuestra labor en cada uno de sus vuelos en cielo peruano”, manifestó la especialista desde su puesto de operaciones.

Foto: Captura video CORPAC

Seguidamente, añadió: “Tenga la seguridad que esta visita ha calado en nuestros corazones de una manera significativa”.

Con gran emoción, citó un pasaje del Salmo 121:8 de la Biblia para desearle un buen viaje de retorno: “El Señor cuidará tu salida y llegada desde ahora y para siempre”.

“El Perú lo despide con fe y lo esperará siempre con los brazos abiertos. Que Dios lo acompañe en su retorno a Roma”, finalizó.

De esta manera, la operadora aeronáutica expresó el agradecimiento de los trabajadores del sector por haber acompañado el desplazamiento del pontífice durante su estadía en el país.

Visita apostólica histórica

Durante cinco días, León XIV recorrió distintas ciudades y sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes, comunidades religiosas y poblaciones vulnerables.

Tras una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas (Lima) y una ceremonia oficial de despedida en el Grupo Aéreo N.° 8 en el Callao. El papa León XIV emprendió este lunes 16 de noviembre su viaje de regreso al Vaticano, poniendo fin a su gira apostólica por Sudamérica, que comprendió visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El Santo Padre tiene previsto arribar a Roma este martes 17 de noviembre, tras concluir un recorrido por países sudamericanos.

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