Un momento inesperado marcó el recorrido del papa León XIV por la base aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, donde el pontífice encabezó la misa de despedida de su visita apostólica al Perú. Mientras avanzaba a bordo del papamóvil para saludar a los fieles congregados en el recinto, un objeto lanzado desde el público llamó la atención de quienes seguían de cerca la actividad religiosa. Las cámaras registraron el instante en que un denario salió disparado en dirección al vehículo del Santo Padre, protagonizando una escena que rápidamente generó comentarios.

El episodio quedó registrado durante la transmisión televisiva de la jornada. En las imágenes se observa que, después del lanzamiento, León XIV se llevó una mano hacia uno de sus ojos, un gesto que despertó inquietud entre los asistentes. Pese a lo ocurrido, el líder de la Iglesia católica continuó su recorrido por las instalaciones de la base aérea y posteriormente participó en la celebración eucarística programada como parte de sus actividades finales en territorio peruano.

¿Qué es un denario y cuál es su significado religioso?

Más allá del incidente, el objeto también despertó curiosidad entre quienes no están familiarizados con esta pieza de la tradición católica. De acuerdo con la explicación difundida por el portal religioso Liturgia de las Horas, el denario es un instrumento de oración que suele presentarse como una pequeña pulsera formada por diez cuentas. Su tamaño compacto permite llevarlo en la muñeca o guardarlo fácilmente, convirtiéndolo en una alternativa práctica para quienes desean dedicar unos minutos a la oración.

Su principal característica está relacionada con la sencillez de su estructura. A diferencia de otros elementos de devoción mariana, el denario concentra una secuencia breve de rezos que permite a los creyentes expresar su fe y dirigirse a la Virgen María sin necesidad de recorrer una serie extensa de cuentas. Por esta razón, suele utilizarse como un recurso para realizar oraciones en distintos momentos del día.

¿Cómo se reza con un denario? Estos son los pasos

La práctica comienza con la señal de la Santa Cruz. Después, el creyente debe realizar tres oraciones iniciales: el Credo, un Padrenuestro y un Ave María. Esta primera parte sirve como preparación para continuar con la plegaria dedicada a la madre de Jesús, dentro de una tradición que forma parte de la espiritualidad de millones de católicos.

A continuación, corresponde pronunciar la siguiente invocación: «María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén». Una vez terminada esta oración, se reza nuevamente un Ave María para completar la secuencia. De esta manera, el denario permite desarrollar una práctica devocional breve, cuya finalidad es acompañar al creyente en su acercamiento espiritual a la Virgen.

¿En qué se diferencia un denario de un rosario?

Aunque ambos objetos están vinculados con la oración católica y la devoción mariana, sus características no son exactamente las mismas. La distinción más evidente se encuentra en su composición: el denario cuenta habitualmente con diez cuentas, mientras que el rosario tradicional tiene una estructura más extensa, organizada en cinco decenas, además de las cuentas y elementos adicionales que permiten seguir las distintas oraciones. Por ello, el primero resulta más pequeño y fácil de transportar.

También existen diferencias en la duración y el desarrollo de la práctica religiosa. El denario permite realizar una secuencia más corta de plegarias, mientras que el rosario comprende una oración más prolongada, distribuida en cinco misterios que invitan a meditar sobre distintos acontecimientos de la vida de Jesús y María. Ambos cumplen una función dentro de la tradición católica, pero ofrecen formas distintas de expresar la fe. Así, el pequeño objeto que apareció durante el recorrido de León XIV permitió poner nuevamente sobre la mesa una pregunta que muchos creyentes todavía se hacen: ¿son realmente iguales un denario y un rosario? La respuesta está en su estructura y en la manera de utilizarlos durante la oración.