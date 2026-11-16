Por Redacción EC

Un momento inesperado marcó el recorrido del papa León XIV por la base aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, donde el pontífice encabezó la misa de despedida de su visita apostólica al Perú. Mientras avanzaba a bordo del papamóvil para saludar a los fieles congregados en el recinto, un objeto lanzado desde el público llamó la atención de quienes seguían de cerca la actividad religiosa. Las cámaras registraron el instante en que un denario salió disparado en dirección al vehículo del Santo Padre, protagonizando una escena que rápidamente generó comentarios.

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